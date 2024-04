¿Lo sabía? Este es el orden correcto para comer los alimentos: recomendaciones de expertos

La idea de que existe un orden ideal para comer los alimentos para mejorar la salud ha ganado popularidad en los últimos años y en plataformas como las redes sociales. Por eso, acá le explicaremos lo que dicen algunos expertos para que lo tenga en cuenta.

Varios estudios científicos y expertos afirman que consumir los alimentos en una secuencia específica puede reducir los picos de azúcar en sangre. El orden más escuchado es comenzar con alimentos ricos en fibra, como son las verduras, pues así se ralentiza la absorción de azúcares de otros alimentos, lo que puede ayudar a controlar la glucemia.

Luego las proteínas y las grasas, estas también pueden ayudar a sentirse saciado por más tiempo, lo que podría conducir a comer menos en general. Por último, es pasar los carbohidratos.

Algunos estudios han encontrado pequeños beneficios al comer en un orden específico, comer verduras al principio de la comida puede ayudar a preparar el sistema digestivo para procesar otros alimentos. Mientras que para otros no es tan sencillo, ni se atreven a decirlo.

¿Qué han demostrado los estudios?

Cabe resaltar que no existe un consenso definitivo sobre el orden ideal para comer, la mayoría de los expertos coinciden en que lo más importante es llevar una dieta saludable y equilibrada que incluya una variedad de alimentos nutritivos.

En un artículo publicado en National Library of Medicine donde se revisaron 11 estudios, los investigadores concluyeron que las personas que consumían los alimentos ricos en carbohidratos al final de la comida, después de las verduras y las proteínas, tenían niveles de azúcar en la sangre más bajos que cuando los consumían primero.

Otra investigación realizada en 2019 con 15 personas prediabéticas se hizo que consumieran en diferente orden los alimentos:

1. El pan, seguido 10 minutos después por el pollo y la ensalada.

2. El pollo y la ensalada, seguidos del pan.

3. Ensalada, seguida del pollo y el pan.

A las personas se les midió el nivel de azúcar antes de comer y cada 30 minutos durante tres horas después de cada comida. Los resultados demostraron que cuando los participantes comían el pollo y la ensalada antes que el pan, los picos de azúcar en sangre eran un 46 por ciento más bajos que cuando comían primero el pan.

Alpana Shukla, médico e investigadora de Weill Cornell Medicine, en Nueva York, contó que no se sabe completamente a qué se debe eso. Pero una teoría es que comer primero grasas, fibra y proteínas retrasa el vaciado del estómago, por lo que se ralentizaría la absorción de los azúcares de los carbohidratos en el torrente sanguíneo.

Recomendaciones

Otras investigaciones han demostrado que ingerir carbohidratos al final de la comida puede reducir los picos de azúcar en la sangre de quienes padecen diabetes, pero según el The New York Times los expertos dijeron que las personas sanas no necesitan controlar su glucemia de este modo, pues Vijaya Surampudi, endocrinóloga de UCLA Health, “un organismo que funcione correctamente normalizará los niveles de azúcar en sangre horas después de comer”, citan el periódico internacional.

Por otro lado, el médico endocrinólogo Francisco Óscar Rosero, comenta que “a la hora de almorzar el orden de los factores sí afecta el resultado”, por lo que recomienda comer vegetales, proteínas - grasas y finalizar con el carbohidrato.