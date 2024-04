¿Por qué harán paro nacional los cafeteros en varias regiones de país, incluido Quindío?

Armenia

En Caracol Radio Armenia en el noticiero del mediodía hablamos con Carlos Arturo López ríos, pequeño caficultor del municipio de Córdoba y vocero nacional de la Unión de caficultores colombianos organización que hace más de un año está liderando las protestas y visibilizando la grave situación por la que están atravesando los cafeteros del país.

Paro Nacional este 17 de abril

El líder cafetero señaló “en Bogotá se decidió por unanimidad desarrollar un paro cafetero nacional ya que no vemos las soluciones que requerimos inmediatamente por ningún lado, la Federación habla mucho pero desafortunadamente está manipulada y liderada por unos pocos que se benefician de la contribución cafetera nuestra y las medidas reales de fondo no se ven, el Gobierno se ha dedicado este año y medio casi dos años a hacer el diagnóstico pero en la actualidad no vemos los resultados requeridos, pero lo importante ahora es recuperar el precio ya que en esta cosecha estamos perdiendo y hace más de un año de 70 a 80.000 pesos por arroba”

Departamentos y el paro

Por este motivo del día de mañana miércoles 17 de abril, la Unión de Caficultores Colombianos en más de 10 departamentos vamos a realizar el gran paro nacional cafetero simplemente para reclamar la solidaridad del pueblo colombiano y las intervenciones inmediatas tanto de parte de la Federación como del gobierno, estarán presentes departamentos como Antioquia, Huila, Tolima, Eje Cafetero Santander, Cundinamarca Boyacá, Cauca, Valle prácticamente podemos decir que la gran mayoría de los departamentos cafeteros se manifestarán de una u otra manera visibilizando esta grave problemática por la que atravesamos.

Realidad de los cafeteros

Este negocio le deje el 95% de ganancias a los países desarrollados a las multinacionales y solamente nos dejen el 5% a nosotros, el campesino se muere en las fincas sin una pensión, sin una salud digna y somos tres veces más pobres que las personas de las ciudades, entonces mañana civilizadamente estaremos como nos hemos caracterizado en las carreteras pidiendo una ayuda inmediata, pidiendo que se cree la Mesa de la Verdad cafetera para que salgan los responsables del mal manejo a la Federación de Cafeteros para que se transforme esa entidad en beneficio de las bases y no para que la sigan manejando unos pocos politiqueros que hay allí que se apoderaron de todo de nuestra contribución cafetera.

Mensaje a la Federación de Cafeteros

El mensaje a la Federación cuál es, pues que se reforme con nosotros ya que dice que la presidencia no puede reformarla y eso es verdad, pero nosotros somos las bases hemos hecho la manifestaciones al mismo Bahamon, el gerente le dijimos allá en la Federación y no vemos el llamado de la Federación precisamente para esa gran reformación reformas que requerimos de ese modo, Si la Federación no quiere por las buenas, pues nos tocará las bases y le pediremos al Gobierno que aplique la medida necesaria para que lo podamos hacer de una manera democrática y para que no se sigan perdiendo los recursos.

Mensaje al gobierno frente al Fondo del Café

Carlos Arturo López indicó que “estamos dispuestos a aportar a que se cambie la fórmula como se aplican los seis centavos de dólar que nos descuentan por cada libra de café es decir, estamos dispuestos a dejar hasta 4 centavos de esos 6 centavos que es plata nuestra para que vaya al Fondo Nacional del Café pero con exclusividad al Fondo de Estabilización así cuando lleguen estas épocas críticas por motivos políticos o económicos tengamos como subsidiar, en ese momento los precios bajos como los que tenemos en este momento entonces estamos aportando los cafeteros no somos mantenidos como manifiestan, sino que estamos diciendo de los seis centavos que nos descuentan dejen 4 centavos para el Fondo de Estabilización y que se active inmediatamente no como dijo el gobierno que cuando llegue y la Federación que cuando llega un millón 200.000 porque es que los costos de producción están por encima.

Paro en las carreteras

La manifestación es en favor de los campesinos cafeteros que están quebrados y no vemos la luz por ninguna parte hacemos el llamado entonces a la sociedad civil, para que tenga paciencia, mañana miércoles 17 de abril vamos a estar en el caso del Quindío sobre las 7 de la mañana en el inicio de la vía La Línea, y en las demás carreteras del país, puede ser uno o dos cafeteros que salgan entiendan el esfuerzo tan enorme porque estamos recogiendo el café, pero es para visibilizar nuestra problemática.