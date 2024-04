Un hombre fue a conocer el Palmaseca con su esposa y fue atacado brutalmente a golpes

Durante el reciente clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América, una pareja que asistió al evento para disfrutar del partido y conocer el estadio fue brutalmente atacada.

Los hechos ocurrieron cuando el partido se vio interrumpido por casi una hora antes de iniciar el segundo tiempo debido a disturbios. Entre los casos, un hombre de origen nariñense, que trabaja en una estación de combustible y que no se identifica como seguidor de ningún equipo, fue agredido por no llevar la camiseta del equipo local.

En entrevista con Caracol Radio, él compartió su experiencia traumática, describiendo el dolor físico y la confusión que enfrentó durante el ataque. A pesar de los fuertes golpes y una fractura en el cráneo, afortunadamente, no requirió cirugía.

“No me puedo mover bien y necesito ayuda de mi pareja para caminar, Estoy en recuperación y me dieron cinco días de incapacidad”, dijo el hombre.

La victima relató que “se acercaron dos hombres tapados con bufandas, tras preguntarnos por nuestras camisetas y de buscarme tatuajes, de un momento a otro comenzaron a golpearme con puños y patadas. Llegué a la salida sin ropa, me robaron todo, me sacaron celular, los papeles, la billetera…”

La esposa de la víctima también sufrió amenazas durante el incidente, pero gracias a la intervención de un espectador compasivo, pudo salir ilesa de la multitud enardecida.

“Mi mayor preocupación era mi esposa, no sabía nada de ella. Me cuenta que un grupo de mujeres la iba a golpear, la amenazaron con cuchillos e incluso que le iban a cortare el pelo. Un hincha se había compadecido y la saco del estadio. Nos reencontramos en la clínica a la que fui trasladado”, contó el hombre agredido.

OTRO CASO

María Juliana Caicedo compartió su experiencia en las redes sociales, donde ella y su pareja fueron víctimas de agresiones en tres ocasiones durante el clásico entre el Deportivo Cali y El América.

La primera agresión ocurrió cuando debían reclamar las boletas para ingresar al estadio. María Juliana relató: “Mi novio llevaba una camisa blanca y yo una blusa negra con mangas verdes”. En ese momento, un bus con hinchas en su interior intentó increparlos por no llevar el uniforme del equipo local, pero la policía intervino para protegerlos.

La segunda agresión tuvo lugar cuando ya estaban ubicados justo debajo de los palcos y decidieron ir al baño. También recibieron varios insultos por no portar la camiseta del Deportivo Cali.

Al final del partido, esperaron a que todos salieran, pero al llegar a su vehículo, los ocupantes del carro de al lado, aparentemente bajo los efectos del alcohol, los agredieron verbalmente por la misma razón. María Juliana concluyó: “Ya sabemos para la próxima, compraremos la camiseta para no ser víctimas de estos hechos. Ir a ver un clásico se convirtió en un deporte extremo”.

ESTE ES EL BALANCE DE LAS AUTORIDADES

El único balance que entregaron las autoridades dice que durante el encuentro futbolístico un hincha resultó herido tras caer de uno de los palcos, la captura de un hombre por ilegal de armas, disturbios en dos tribunas, cinco personas multadas por riña, la incautación de dos armas traumáticas, un vehículo y 27 armas blancas.