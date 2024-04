Rifirrafe entre alcalde de Cartagena y MinTransporte por gerencia de Transcaribe

Cartagena

A través de sus cuentas oficiales en la red social X, se ha evidenciado un rifirrafe entre el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y el ministro de Transporte, William Camargo, por la elección del nuevo gerente de Transcaribe por parte de la junta directiva del sistema, proceso que tuvo que ser reprogramado.

La elección del nuevo gerente que estaba pactada para el miércoles 3 de abril fue pospuesta porque la Presidencia de la República y el Ministerio de Transporte reprogramaron sin fecha estipulada la junta extraordinaria, mientras dura el proceso de estudio y análisis de las hojas de vida.

En su cuenta de X, Dumek Turbay, criticó la injerencia del Gobierno central en Transcaribe: “Recentralización administrativa hasta para la movilidad de los cartageneros. ¡Qué vaina! No puede ser que desde Cartagena tengamos que cargar con los problemas mientras en Bogotá se tomen las decisiones. Pues no. Vamos a hacernos cargo del problema y a tomar las decisiones para intervenir con soluciones”.

William Camargo, ministro de Transporte, le respondió que ellos son parte influyente de la Junta Directiva de Transcaribe y de su “gestión y avance”, y “en el entendido de que dicha posibilidad hace parte de quien participa con el porcentaje mayoritario de la cofinanciación del Sistema”, fue que postularon a Humberto Ripoll.

Por lo anterior, nuevamente Dumek Turbay le respondió al ministro considerando que sus palabras son una “amenaza velada de muy mal gusto” y expresó que el Gobierno Nacional quiere “imponer ilegítimamente” a Humberto Ripoll en el cargo, nombre que, según el alcalde, no cae bien en los usuarios.

“Y a propósito, el nombre que ustedes proponen para la gerencia del Sistema (Humberto Ripoll) no cae bien entre la ciudadanía. No sólo porque lo impone ilegítimamente el Ministerio de Transporte, sino porque es un viejo conocido que no es bien recibido por los usuarios. Ministro, los proyectos regionales donde el Gobierno Nacional concurre no son otra cosa que la redistribución de los recursos que se reciben de las mismas regiones. No es un regalo. Su hilo, señor ministro, lo hemos tomado en Cartagena como una AMENZA velada de muy mal gusto. Es decir, que si nos preocupamos por la dependencia indefinida y nos negamos a aceptar posturas dominantes del centralismo ¿entonces nos echan en cara proyectos que se vienen tramitando?”, expresó Turbay.

Y concluyó: “es lamentable que un ministro recurra a amenazas y descalificaciones para justificar una posición dominante e inaceptable que viola nuestra autonomía y la voluntad de nuestros ciudadanos de decidir sobre lo que los afecta. Estos son principios fundamentales de nuestro estado social de Derecho.

Luego, el ministro respondió: “alcalde los calificativos y la valoración despectiva vienen de su parte. Lo primero que le sugiero es que para coordinar los temas, desescalar el lenguaje es necesario. Acá seguiremos para conversar. Sin prejuicios, descalificaciones y pensando en el beneficio de los usuarios”.

Cabe recordar que el alcalde Turbay solicitó la renuncia de la gerente Patricia Hernández.