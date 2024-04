Hijo de Totó La Momposina desmiente supuesta recolección de dinero para traerla a Colombia

Cartagena

Marco Vinicio Oyaga, hijo de Totó La Momposina, desmintió los rumores que han circulado a través de redes sociales, donde se asegura una supuesta recolección de dinero para pagar su viaje de regreso a Colombia.

El hijo de la reconocida artista del folclor colombiano aseguró que su familia no ha autorizado pedir dinero, con el propósito de poder comprar los tiquetes y traerla de vuelta desde México, país en donde se encuentra recibiendo un tratamiento médico por sus complicaciones neurocognitivas.

“Se ha regado una noticia que no es así, donde supuestamente yo estoy solicitando dinero para traer a Totó a Colombia. es una noticia tergiversada en las redes sociales, debo decir que sacaron una noticia sin consultarme. Por favor no se está pidiendo dinero y no autorizamos a nadie que recoja dinero a nombre de Totó”, manifestó Marco Vinicio.

El hijo de Totó La Momposina aclaró que su familia solicitó un respaldo del Ministerio de Cultura.

“Se solicitó un respaldo porque cuando ella esté aquí se vienen cosas muy grandes para Colombia y Mompox”, expresó.