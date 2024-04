‘Cocho’ Patiño: “El fútbol no se puede convertir en una profesión de vida o muerte”

El Deportivo Cali pasa por un momento sumamente complicado, no solo a nivel dirigencial sino también deportivo. En la jornada 16 del fútbol colombiano, el cuadro verdiblanco empató de manera agónica el clásico vallecaucano ante América de Cali (1-1) y con ello dejó prácticamente sellada su eliminación de la Liga.

Más allá de su ausencia en los cuadrangulares finales, al equipo le podría caer otro golpe encima: una sanción a la plaza (Palmaseca). Esto debido a los desmanes protagonizados por su hinchada al término de la primera parte (disturbios y pólvora), situación que retrasó el inicio del segundo tiempo por casi una hora.

Al respecto habló Hernando el ‘Cocho’ Patiño, director técnico encargado del club, en Deportes Caracol Sábado. El también exfutbolista relató el tenso momento que se vivía al interior del escenario deportivo, los cánticos de su misma afición en contra del equipo y lo que ocurrió dentro del camerino mientras ocurrían los inconvenientes en las tribunas.

Derrota en el clásico caleño

Ambos equipos llegaban en momentos distintos

“El partido, la verdad, tuvo episodios bastante emocionales, que se tuvieron que manejar adecuadamente por parte de nosotros. Seguramente el profe Farías también con su grupo y por parte de los jugadores, que son los que están en la cancha expuestos a la crítica. La verdad fue un momento bastante fuerte, tensionante. Obviamente los estados anímicos con los que llegamos al clásico son diferentes. América trae otro estado anímico, otro nivel de seguridad, que se lo han dado los triunfos de los últimos partidos; nosotros traíamos todo lo contrario, estábamos muy cargados porque aparte sigue el clásico y sabemos la importancia que representa, no solo para nosotros como club para sumar en la tabla y ser un rival directo, sino también para la gente, que es igual de importante”.

Se logró el empate a pesar de la tensa situación

“Estábamos haciendo un buen primer tiempo y finalizando nos hacen el gol. Luego viene esta parte en la que uno empieza a recordar esos malos momentos de otros partidos que hemos perdido por desconcentración, pero se suma la parte de la hinchada, la parte de la presión, de saber que puede saltar en cualquier momento a la cancha y no precisamente para darnos un abrazo, saludarnos o felicitarnos. La vida del futbolista está expuesta de un segundo a otro, en el que uno, dos, tres o no sé cuántos pueden saltar a la cancha para agredir. Entonces, salir a jugar el segundo tiempo, con toda esa carga emocional y de la forma como el grupo lo hizo, no es fácil. La gente así lo verá, pero el ambiente en la cancha se podía cortar con un cuchillo esa tensión, era bastante pesado. Los jugadores, a punta de coraje, de ganas, por amor a la institución y su profesión, por ese espíritu rebelde, salieron y compitieron. Gracias a Dios se pudo empatar. Se hicieron cambios en el partido, los cuales obviamente teníamos que hacer y eso nos dejaba expuestos al segundo gol o a empatarlo y gracias a Dios se pudo. Es un pequeño alivio para todo lo que se estaba viviendo”.

Ambiente en el camerino mientras estuvo suspendido el clásico

“Dentro del camerino fue un momento de tensión. En el entretiempo no nos reprochamos, la charla no fue enfocada al reproche. Se estaba haciendo un correcto planteamiento, un buen primer tiempo. Lastimosamente en la última jugada nos concretan en una desconcentración y se habló puntualmente de los detalles que estaban rompiendo a veces el juego y el resultado. Buscábamos volver a levantar al grupo, no dejarlo caer. La charla se enfocó precisamente en eso, en que el que crea que tiene la suficiente rebeldía y carácter para salir a competir este segundo tiempo, que lo diga y el que no también que lo exprese y es muy respetable. La verdad, los muchachos estaban “con sangre en el ojo”, estaban comprometidos. No importaba lo que estuviera pasando afuera ni la hinchada, querían voltear esto a favor de nosotros y el que no estaba gritando seguramente después nos apoyará. Era una apuesta igual porque no era fácil el contexto. Los mismos cambios son una apuesta porque es buscar el partido, entonces gracias a Dios salió. Uno de los que entró (Fabián Castillo) marcó un lindo gol y el empate calma un poco esa tensión que se estaba viviendo”.

Llamado de atención a los hinchas

El fútbol no es de vida o muerte

“Es muy duro. Ya a los 15-20 minutos estaban gritando los cánticos en contra. Ellos creen que eso es una voz de aliento, pero nosotros consideramos que es totalmente lo contrario. Yo lo viví, eso no ayuda, uno se pone nervioso, otros pierden el tino. En este momento es donde necesitamos de una hinchada solidaria, que apoye, que uno sienta que no solo están en los buenos momentos, porque en ellos es de las cosas más fáciles que hay, no se necesita mucho esfuerzo para estar ahí. Ahora es cuando necesitamos el verdadero hincha de corazón, que vaya y apoye. Esto no se puede convertir en una profesión de vida o muerte”.

La hinchada jugó en contra

“El jugador, a veces, siente más la presión de la hinchada, de la misma gente, de su gente, de su público, de su localía, que la del mismo rival. El partido más bravo fue con la hinchada, ni siquiera con América. La hinchada que nos ama y que nos respalda, sentimos que no era la misma. Nos sentimos solos, amenazados, atacados, pero uno entiende que esto es de emociones y es parte del fútbol. Uno no debe poner un deporte tan lindo al límite de la vida o de la muerte y de la integridad de las personas. Sí, hay situaciones que se están saliendo de las manos, que se están saliendo del contexto y la esencia del juego. No deberían ser así”.

Los cánticos afectan al jugador

“El rendimiento del jugador muchas veces se ve condicionado por variaos factores. No es lo mismo encarar un clásico clasificado dentro de los ochos y sin la afugia que tiene uno del descenso, sin venir de ganar siete partidos en línea. Todo eso pesa. Aparte con la hinchada, no toda, gritando todo eso desde el inicio, no respaldando ni apoyando, entonces no son los mismos contextos, ni el mismo rendimiento a pesar de que son los mismos jugadores”.

Pedido especial a la hinchada

“Queda hacer un llamado a la hinchada del Cali de que está bien protestar, está dentro de lo que se vive dentro del juego, pero hay manera de hacerlo. El equipo todavía tiene dos fechas más y necesitamos del apoyo de la gente, que se vea como veces pasadas. El llamado es a un poco de calma y mesura. Yo sé que uno a veces se puede desbordar por la emoción y la pasión, pero los ncesitamos de nuestro lado y firmes en estos momentos”.

Lo que viene con el Cali

Comprometido con el proyecto

“Estoy seguro de que el Cali va a despegar y por eso estoy parado al frente. Tengo familia, esposa y tres hijos, entonces uno no va a arriesgar las cosas, incluida su integridad, porque sí. Me mueve un amor por la institución, un sentido de pertenencia grande, sé desde hace rato del momento en donde estamos. Con todo mi amor, con toda mi experiencia, mis aciertos, mis errores, con todo eso estoy dando la cara, tratando de que las cosas se compongan en buena medida. Veo al frente jugadores que han ganado afuera, que han sido mundialistas, que han sido Selección Colombia. Todavía sigo pensando y creyendo de que este grupo va a finalizar bien estas tres jornadas que nos quedan y ya después habrá un tiempo prudente para que los directivos tomen decisiones. Seguramente ellos también lo piensan y tratan de que sean lo más acertadas posible. Que todo esto sea parte de ese momento para ir cambiando las cosas”.

No hay amenazas en su contra

“No he recibido amenazas de ningún tipo ni de ningún lado. Simplemente la zozobra y la tensión hace que, como toda persona, pueda sentir miedo y nervios no solo por uno, sino por algún futbolista también. Ninguno de los compañeros de los futbolistas me ha expresado nada al respecto tampoco”.

No habría nuevo DT

“Ahora no hay nada al respecto. Creería que sería prematuro que llegara alguien faltando 2-3 fechas”.