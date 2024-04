“Traten de salvar la reforma a la salud”: el llamado del presidente Petro a congresistas

Cartagena

Durante el lanzamiento de los equipos básicos y cabildo abierto de salud en Cartagena, el presidente de la República, Gustavo Petro, pidió a los congresistas “salvar” la reforma a la salud la próxima semana.

El jefe de estado afirmó que esta es una forma que tiene el congreso de reconciliarse con toda la población. Así mismo, el mandatario descartó la falta de financiamiento al sistema de salud que propone el Gobierno Nacional y argumentó que implementar la prevención en el sector es mejor que curar.

“Le pido a los congresistas aquí presentes que el lunes traten de salvar la reforma a la salud porque es salvar a la gente. El Congreso de la República se puede reconciliar con la población porque no es que se obtuvieron no sé cuántos votos en total 10 u 11 millones para la elección de los congresistas, es que la legitimidad de una institución depende del apoyo diario y cotidiano de la población. Ese apoyo se pierde porque no están mirando las necesidades de la gente y el congreso sí que tiene décadas de no mirar las necesidades de la gente”, indicó Petro.

De igual forma, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, celebró el acuerdo establecido con seis EPS quienes anunciaron que están dispuestas a ser gestoras de vida y apoyar la reforma. El jefe de la cartera de salud del Gobierno expresó que el Gobierno espera que el Senado retome el proyecto de ley de la reforma a la salud la próxima semana.

“Yo creo señor Presidente que ya estamos en un punto en el cual, el Senado de la República con una decisión mayoritaria el próximo martes, decida retomar ese proyecto de ley para transformar la salud en este departamento y en toda la nación, para que podamos tener la posibilidad de la prevención de la enfermedad”, sostuvo Jaramillo.

El ministro resaltó que la reforma a la salud busca que los recursos no lleguen a las diferentes EPS sino directamente a los hospitales públicos y clínicas particulares.