¿Qué está pasando en la Alcaldía de Tunja?

Una nueva salida del gabinete municipal del alcalde Mikhail Krasnov se presentó en las últimas horas, completando cuatro retiros de la Administración Municipal en apenas cuatro meses, esto ha generado algunos interrogantes en torno al ambiente que existe al interior de la Alcaldía.

Se trata de la comunicadora social Lorena Stephanny Abril Rodríguez, quien se desempeñaba en el cargo de Gerente Estratégica de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tics.

“Yo pienso que esto no es una muy buena señal para el municipio porque hemos visto muchas cosas que en las que de pronto la administración se ha venido improvisando y lo hemos manifestado desde las sesiones del Concejo y no es posible que en algo más de tres meses no es posible que ya se haya cambiado el 30 o 40 por ciento del gabinete municipal. Esto es una muestra que las cosas no van muy bien en la administración y que por su puesto debemos estar ahí poniéndole la lupa a lo que está sucediendo”, aseguró el concejal Román Quintero Corredor.

El cabildante señaló, además, que por la falta de experiencia de algunos de los secretarios de la administración han desconocido muchos aspectos de la parte administrativa.

“Considero que esta administración ha desconocido muchas cosas de la parte administrativa, en ese sentido, hay muchos secretarios han sido allegados a los despachos y de pronto no cuentan con los conocimientos y el bagaje que la ciudad requiere. Hoy nuestra ciudad se encuentra en una crisis en muchos sentidos, en muchos aspectos y tenemos muchos retos y creo que de pronto el hecho de la inexperiencia del mismo alcalde en lo público hace que se nombren secretarios que no tengan las capacidades, como ocurrió en un principio con la secretaria de Hacienda, y pienso que si podemos estar hablando de una presunta crisis en el sentido que van cuatro secretarios relegados de su cargo y esto no es algo común en algo más de 100 días de una Alcaldía”, agregó Quintero.

Lorena Stephanny Abril se une a las renuncias que habían presentado Adriana Carolina Gutiérrez Buitrago (Departamento Administrativo de Hacienda Pública), Jessica Tatiana Zipa Martínez (Jefe de Gabinete y la Unidad de Asesoría Institucional) y Jorge Luis Rodríguez Vega (Gerente del Instituto de la Recreación y el Deporte de Tunja (IRDET).