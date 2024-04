Joven desparecida hace 20 días, fue encontrada en operativo en el sector de San Bernardo

Bogotá D.C.

En un operativo conjunto llevado a cabo la noche de este miércoles 10 de abril en el sector de San Bernardo, en la Localidad de Santa Fe, autoridades lograron rescatar a una joven de 22 años que había estado desaparecida durante más de 20 días.

El operativo, que involucró a la Policía, el Ejército, la Secretaría de Seguridad y otras entidades distritales, fue crucial para encontrar a la joven.

Según relata el padre de la joven, él había estado buscándola incansablemente. En la noche de ayer, mientras se encontraba cerca de Medicina Legal recabando información sobre su paradero, avistó el operativo de las autoridades y decidió unirse a ellos para buscar en el barrio. Fue entonces cuando, con el apoyo de los uniformados, lograron localizarla sentada en una esquina.

“Yo estoy aquí porque quiero recuperar a mi hija que hace 20 días aproximadamente se fue de la casa, no sabíamos a dónde estaba, hoy estaba yo en medicina legal cuando recibí una llamada que me dieron que la habían visto por ese sector y acudí a este sector, gracias a Dios encontré la fuerza pública, estaba la policía, el ejército, la Secretaría de Seguridad y gracias a toda la colaboración de ellos pues encontré a mi hija, estamos acá ahora intentando recuperarla para ver si la podemos llevar a un centro de rehabilitación, no pues ella me vio y se asustó y salió a correr y la policía pues reaccionó”, afirmó el padre de la joven.

La joven fue trasladada de inmediato al hospital Santa Clara para recibir valoración médica y atención adecuada.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las circunstancias de la desaparición de la mujer y si estaba siendo víctima de algún tipo de explotación por parte de delincuentes, incluyendo el posible consumo de sustancias alucinógenas.