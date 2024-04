Sigue desacuerdo en la 80: El Metro NO pagará valorización de inmuebles

Medellín

Como anteriormente expusimos en Caracol Radio, son cerca de 500 moradores de la avenida 80 que se están viendo afectados por la obra de infraestructura del Metro de la 80 en la ciudad; puesto que según las denuncias, las ofertas de compra y venta de sus predios, necesarios para la demolición total y parcial, son muy bajas.

Esto porque de acuerdo a las reclamaciones se estarían comprando a precios del 2016, lo que perjudicaría la situación económica de los habitantes del sector.

Pero, ¿por qué?

Mantuvimos conversación con el Metro de Medellín, que explicó la compleja situación y la oferta económica. Antonio José Toro, profesional 1 de la gerencia de planeación del Metro de Medellín, confirmó que aunque el anuncio del proyecto se dio en 2016, los avalúos se dan mediante a un proceso de indexación.

“No es que el valor por metro cuadrado sea del año 2016, tiene en cuenta el anuncio del proyecto formulado en el año 2016, pero tiene que traer ese valor a valor presente con una fórmula de indemnización, sin tener en cuenta la valorización que ha tenido ese lote, esa propiedad, ese suelo, porque solamente se aplica al suelo, no a la construcción, sólo al suelo de el sector, en este caso San Bernardo, pues todos los predios del corredor tenemos”.

Quiere decir que los precios no se habrían congelado en 2016, pero sí se le descuenta al valor total la valorización que pueda haber adquirido el lote durante 8 años, situación que deja en las mismas a los habitantes: bajos precios por desalojar las 156 propiedades ubicadas en Belén, que habitaron por décadas. De estos inmuebles, ya han recibido 13, aceptado 12, y notificado 29.

La problemática social que genera la planeación y construcción de la obra de infraestructura es reconocida por el Metro de Medellín: “Nosotros entendemos que el proceso de adquisición es un tema muy, muy difícil, o sea, es claro, totalmente claro el hecho de que pase un proyecto y que a mí me toque comprar una vivienda, o sea, es uno de los impactos negativos que se tiene el proyecto, pero eso se tiene también que validar con todos los impactos positivos que vamos a tener nosotros cuando ya esté funcionando el sistema”.

La comunidad, sin embargo dice comprender la necesidad de un proyecto de infraestructura como este, pero reclaman que se les pague lo justo.

“Nosotros como pobladores, como moradores afectados, decimos que el progreso hay que aceptarlo. Claro, el desarrollo de la ciudad hay que aceptarlo. El metro es importante, sí, nos va a traer desarrollo, sí, pero también el metro está trayendo atropellos. La figura del metro está desterrando a la gente, está ocasionando daños psicológicos, sociales”, expresó una habitante afectada.

La situación no solo afecta a los habitantes sino también a los comerciantes del sector estratégico para las ventas.

“El lucro cesante es por seis meses. Por ejemplo, en el caso mío va a ser muy traumático porque primero no va a conseguir con la plata que nos van a dar, no vamos a conseguir acá en Belén. Segundo, no va a conseguir un primer piso con local como nosotros lo tenemos. Y menos en una parte comercial. Y si yo voy a pagar un arriendo, entonces voy a tener pérdidas de bastante valor”.

En compensación a esto y bajo el cumplimiento de la política pública de protección a moradores, el Metro de Medellín recuerda que la Lonja es quien realiza los avalúos comerciales a los predios para que en articulación con la Empresa de Desarrollo Urbano, se indexen y se hagan las ofertas de compra y venta teniendo en cuenta en el valor total las indemnizaciones requeridas para las viviendas y los negocios del sector.

“El valor del suelo donde está la casa, la construcción que se tiene encima y unas indemnizaciones que se tienen por daño emergente y lucro cesante que digamos que se incluyen en el valor completo que se le oferta a la familia”, confirmó la gerencia de planeación del Metro.

¿Qué pasa si la familia no acepta la oferta?

La familia tiene 15 días para rechazar o aceptar la oferta, si la recibe, entonces hay una promesa de compra-venta, se acuerdan unas posibilidades, una forma de pago con la familia y se inicia todo el proceso de compra. Si pasan esos 15 días y la familia rechaza la propuesta de compra, el Estado tiene otros 15 días para iniciar un proceso de expropiación del inmueble, como lo estipula la ley.

Hasta el momento, según el reporte del Metro, se ha notificado a 785 inmuebles de los cuales han aceptado 572 en todo el corredor, y ya han entregado 293. De esas compras de inmuebles, solamente se ha expropiado a 3 inmuebles por condiciones específicas familiares.

Por otro lado, la administración distrital ha comentado que siguen buscando las alternativas para la conciliación en búsqueda de unas menores afectaciones a la comunidad que hoy todavía sigue exhibiendo los carteles en son de protesta por lo que consideran un atentado injusto contra sus condiciones de vivienda y calidad de vida.