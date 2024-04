Puyol habló de las condiciones que deberían darse para el fichaje de Luis Díaz a Barcelona

Sigue en vilo el futuro deportivo de Luis Díaz. Si bien el extremo colombiano está enfocado absolutamente en el Liverpool, los rumores respecto a una posible transferencia al término de la presente temporada se van acrecentando y el FC Barcelona surge como una de las opciones.

Hace ya varias semanas, el diario ‘The Sun’ anunció que Díaz podría ser la gran venta del equipo de Anfield para el próximo mercado de verano, esto siempre y cuando se lograra concretar la renovación de Mohamed Salah. Y es que el guajiro está avaluado en 75 millones de euros, razón por la que su venta le permitiría al equipo conseguir el capital suficiente para asegurar al goleador egipcio y de paso a otras figuras del plantel como Virgil van Dijk y Trent Alexander-Arnold.

En medio de este panorama, se dieron a conocer los posibles compradores del colombiano. El primero en hacerse un lugar en la lista de interesados fue el Barcelona, cuadro que, según reveló Bojak Krkic padre, estuvo a punto de comprarlo cuando jugaba en el Porto. Incluso se habló que Díaz era fervoroso hincha culé.

Más adelante los rumores apuntaron al París Saint-Germain. Ante la casi segura salida de Kylian Mbappé, el cuadro parisino estaría buscando al reemplazo idóneo y desde Catar ya se había entablado un contacto con el representante del jugador. Claro está que Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, sentenció que por lo pronto no había conversaciones.

¿Lucho llegará al Barcelona?

Carles Puyol, exfutbolista y leyenda del FC Barcelona, habló en ESPN sobre las posibilidades que tiene Luis Díaz de llegar al cuadro balugrana. Si bien reconoció que al no hacer parte de la institución no sabe bien si es un hecho o no la posible vinculación, aclaró que deben darse varios factores para llegar a un eventual acuerdo.

“Es un jugador que podría jugar perfectamente en el Barcelona. Luego ya, (su fichaje) depende de muchas cosas: que el Barcelona lo quiera comprar, que Liverpool lo quiera vender, que el jugador tenga ganas moverse. Entonces acá ya no puedo entrar porque estoy totalmente fuera y lo que hago es disfrutar desde el otro lado”, sentenció el español.

De momento, el equipo español cuenta con Lamine Yamal, Ferrán Torres y Raphinha como extremos. Asimismo, el guajiro tiene contrato con Liverpool hasta 2027, razón por la que el Barcelona, de quererlo ya mismo, tendría que pagar una cuantiosa suma de dinero, extraoficialmente se habla de al menos 140 millones de euros.