Miguel Ángel Russo dio un parte positivo sobre su estado de salud

Miguel Ángel Russo, actualmente director técnico de Rosario Central en Argentina y quien dejó un grato recuerdo en su paso por Millonarios durante el 2017 y 2018, se refirió a su estado de salud, durante la celebración de su cumpleaños número 68.

Desde Rosario, donde actualmente Russo cumple una destacada actuación con el Canalla, el entrenador habló de su estado de salud, luego de tantas especulaciones y comentarios malintencionados al respecto.

En diálogo con Cadena 3 Rosario, Russo dio un parte de tranquilidad sobre su enfermedad y su estado de salud. “Mi enfermedad requiere siempre atención, no la podés descuidar y el médico mío es el más contento que está. Mientras mi médico esté contento conmigo, es el que ve los estudios a fondo y todo lo que tiene que hacer, porque esto permanentemente tienes que ser observado para prevenir cualquier cosa. Mientras él esté contento, tranquilo y sigamos con lo que tengamos que seguir”.

Al destacar los periodistas, su evolución y semblante en los últimos días, comentó. “Yo ni cuenta me doy, yo sigo siendo el mismo. Hay veces que uno tiene un millón de cosas en la cabeza y está preocupado por distinta situación o cosas por definir. En definitiva, yo, puede ser algo emocional, pero no hay salud. Si los estudios me dan todo bien, no hay ningún tipo de problema”.

“Yo necesito control, yo y toda la gente que tiene mi edad y el que tiene un problema así, también estar completamente controlado, que es la base de todos”, al respecto, añadió que todo el mundo a su edad y con una situación de salud similar, debe estar en chequeos y controles constantes.

MIGUEL ÁNGEL RUSSO EN EXCLUSIVO CON @Estadio_3



👉 El director técnico de Rosario Central habló esta tarde con Cadena 3 Rosario y después de mucho tiempo se refirió a su enfermedad y trajo tranquilidad.https://t.co/efOfBM9Pij pic.twitter.com/CFHt4EQw8N — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) April 9, 2024

Sobre su cumpleaños número 68, el entrenador tiene en claro cuál quiere que sea su regalo, en la previa del duelo ante Atlético Mineiro de Brasil: “El regalo más lindo sería que mañana (miércoles) ganemos. Pasar un cumpleaños jugando la Copa Libertadores es muy bonito”.

Finalmente, en medio de su vitalidad, el argentino dejó una reflexión, como se encuentra acostumbrado a hacerlo cada vez que emite declaraciones. “Sigo disfrutando de mi familia, de mis amigos y del fútbol, eso es salud”.

Miguel Ángel Russo luchó contra un cáncer de próstata durante el año 2017, cuando en ese entonces era técnico de Millonarios. En medio de su enfermedad y sus quimioterapias, el entrenador argentino ganó la estrella 15 en un clásico ante Santa Fe. El título, sumado al difícil momento que debió atravesar, fortalecieron su lazo con Colombia.