DT de Bolívar, sin pelos en la lengua: “Festejé que no esté Mackalister”

Flavio Robatto, director técnico de Bolívar y con un paso por Millonarios junto al difunto Rubén Israel, no se anda con rodeos. El entrenador argentino analizó lo que será el duelo de este jueves entre ambos equipos por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores y confesó que celebró la ausencia del capitán David Mackalister Silva para este compromiso.

En diálogo con ESPN Colombia, Robatto elogió el proceso de Alberto Gamero y lo calificó como un ejemplo para toda Sudamérica, recordó su paso por la institución, a la cual llamó nuevamente la más grande del país y calificó este partido, como el partido más importante del año para ellos.

¿Millonarios saldrá a proponer?

“Millonarios es un equipo muy grande, para mí el más grande de Colombia, está en la obligación de salir a ganar todos los partidos, defenderse cómo corresponde. Algo que sí está garantizado es que va a ser un lindo partido para la gente que lo vea”.

Sobre el proceso de Gamero

“El proceso que ha hecho Millonarios con Gamero es un ejemplo para todo el fútbol colombiano y para todo el fútbol sudamericano. Mantener un proceso, darle confianza a un gran entrenador, jugaron muchos chicos que salieron del club. Creo que es un gran ejemplo para la mayoría de los equipos. Los he visto muy bien, he visto que ha tenido la posibilidad de salir campeón también, que en Millonarios es casi una obligación también. Ha cumplido con todo lo que necesita un proceso, un buen trabajo diferencial, un gran trabajo del cuerpo técnico y un buen plantel. Ojalá que ahora no le vaya muy bien este jueves”.

“Festejó” la baja de Mackalister

“No voy a ser políticamente correcto. Festejé que no esté Macka, para mí es el mejor, es el jugador más importante del equipo. Seguramente para la vuelta llegará. Voy a ver a otro jugador que estimo mucho como Steven Vega. Creo que Millonarios no es ‘Macka-dependiente’ pero sí que es un gran valor. Tienen un gran plantel y gran entrenador. Tampoco quería que (Daniel) Cataño viniera”.

Su paso por Millonarios

“De Millonarios, los mejores recuerdos, pasé casi dos años ahí, con una persona entrañable como lo era Rubén (Israel). He tenido la oportunidad de estar en Cúcuta, en Jaguares, en el Atlético Huila, así que conozco muy bien Colombia. Mi esposa es bogotana y mi hijo son bogotanos. Voy por ambos lados. Nos sentimos muy bien”.

Le dará prioridad al juego de Copa

“Definitivamente, vamos a meter todo con Millonarios. Creo que es el partido más importante del año hasta ahora, es el partido que nos puede dejar con un paso adentro de la clasificación. Teniendo en cuenta que hemos podido ganar el primero de visita, ganando este, creo que estaríamos muy bien posiciones. Así que vamos a enfocarnos muchísimo más en este partido con Millonarios”.