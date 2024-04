Jbalvin comparte en redes que vio un ovni, Ud. que opina?

J balvin el artista de reggaetton Colombiano, es tendencia en medio de sus seguidores, al compartir una publicación donde el ve un ovni

No tengo como explicar que pu... es esto , pero siempre he creído que hay vida en otro planetas esta vaina no era un avión , ni nada que allá visto antes

Y aunque algunos se muestran sorprendidos otros atinan a escribir que es una estrategia para un nuevo disco.