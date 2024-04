Restaurantes usarán estrategias en el racionamiento y esperan comprensión de clientes: Acodres

Noticia en desarrollo...

En Caracol Radio estuvo Guillermo Henrique Gómez, presidente de Acodres, explicando las estrategias del sector de restaurantes en época de racionamiento en Bogotá. En este sentido, explicó que si bien hay restaurantes en la capital que cuentan con los recursos necesarios para afrontar este tipo de dificultades, la gran mayoría son centros de comercio pequeños que se les complica la recolección de agua.

No obstante, celebró que el alcalde realizara el racionamiento por zonas, y lo avisara con tiempo, ya que esto permite que la industria se prepare. “No deja de ser una complicación. Sin embargo, hay que decir que los establecimientos cuentan en su mayoría con un plan de contingencia para esta situación. Lo que vimos es que la medida de la Alcaldía es acertada a partir del esfuerzo de que los racionamientos sean por zonas y de no más de 24 horas”

Del mismo modo, el presidente de Acodres aclaró que al darse el racionamiento por zonas la operación de los restaurantes puede continuar y no verse afectados económicamente. Además, pueden buscar estrategias para que sus clientes sigan recibiendo un buen servicio. “Consideramos que dentro de la capacidad de reacción de los planes de contingencia, esas 24 horas nos dan oportunidad de reaccionar en la mayoría de los casos. Hay otros que de pronto no cuentan con estos planes y ahí es donde se complica un poco la operación. Pero por lo pronto sí, creemos que la Alcaldía hizo una buena planeación llevando a cabo esas suspensiones de no más de 24 horas por sector.”