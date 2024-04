¿Qué le deparan los astros? Este es el horóscopo de hoy 9 de abril para cada signo

Los horóscopos son un tipo de diagrama o lecturas únicas que hacen los astrólogos para analizar cómo la posición actual de los planetas o fenómenos particulares del universo, como los mercurios retrógrados o los eclipses solares, afectan a una persona o a todo un signo solar.

A partir de este análisis realizado por el experto, se realiza un pronóstico que entrega algunas ideas sobre lo que podría pasar en el día, en el próximo mes o año, según su carta natal. Por esta razón, es fundamental conocer y saber leer su carta astral, pues de esta forma podrá recibir información más precisa en su horóscopo.

Horóscopo, 9 de abril, ¿qué les esperan a los signos hoy?

Para este martes, Pablo Zamora, mejor conocido como el Profesor Salomón, hizo sus predicciones sobre lo que espera a cada uno de los signos hoy, después de un tenso día por el eclipse solar total que se pudo observar principalmente en los Estados Unidos. Conozca qué le espera a cada uno de los 12 signos a continuación.

1. Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Es el mes de aries y por eso las personas nacidas con energía de este signo deberán aprovechar las oportunidades que se les presenten en este tiempo. Sin embargo, hay que saber escuchar el destino, si algo no sale, quizá es porque no es el momento o no es lo que le corresponde. Por esta razón, hay que saber escuchar a Dios, ser pacientes y controlar el drama.

Esta paciencia aplica para todos los campos de la vida de los Aries, tanto en los negocios, la salud, el trabajo y la vida personal.

El número para los Aries hoy es 3098

2. Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Para los Tauro llegan buenas noticias a través de la carta del Sol. Según explica el Profesor Salomón, esta carta es de estabilidad, de firmeza, de brillo: es la carta de los logros.

En este sentido, y con esta carta a su favor, se pronostica para los Tauro un gran día para planear cosas importantes porque, lo más probable, es que todo salga como se quiere. De hecho, señala que las personas que están buscando vender o negociar con finca raíz, tendrán buenas noticias hoy.

El número para Tauro es 2579

3. Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Para los Géminis, hay un llamado por las malas intenciones de las personas a sus alrededores. La envidia, según el Profesor Salomón, está muy fuerte. De hecho, señala que estas personas han estado hurgando y abogando para que no le salgan las cosas bien en su vida en general. Por esta razón, el astrólogo recomienda hacerse protecciones para evitar que esa energía los afecte.

De igual forma, destaca que hay algunos proyectos que pintan bien, pero que, para que fluyan bien, los Géminis deberán limpiarse y llenarse de buena energía para que salga como se quiere.

El número especial para Géminis es 9077

4. Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

La recomendación de hoy para las personas Cáncer es que hay que bajarle al drama y confiar en el proceso. Es posible que, al compararse con otros, se sientan con poca suerte y tengan la sensación que nada les sale bien, a lo que la vida les dice que tengan paciencia y confíen en el proceso, pues, como resalta el Profesor Salomón: “todo llega y el sol sale para todos”.

De igual forma, su horóscopo lo invita a trabajar en esa idea de negocio que tiene pendiente. De acuerdo con el astrólogo, este podría ser un gran momento para llevarla a cabo porque podría tener grandes resultados.

El número de la suerte para Cáncer es 8270.

5. Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Para Leo, la recomendación es: “organice su vida emocional”. Esto involucra tanto a las parejas, como a los amigos y especialmente a la familia. Es importante volver a retomar esos contactos que se han perdido con el tiempo por peleas. Si ha abandonado personas en el camino, hoy es un buen día para reconectar con ellas.

Sobre ello, el Profesor Salomón recuerda la importancia de la familia, pues ellos son parte de los procesos que se vinieron a cumplir en la tierra.

Frente al dinero, hay buenas noticias, pues va a ser un día próspero. Sin embargo, el astrólogo hace la salvedad: “sin amor, no hay felicidad”.

El número relevante para los Leo es 1963.

6. Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Para este día, se les pide a los Virgos calma, no hay que desmotivarse, sino que se debe seguir adelante. De acuerdo con el Profesor Salomón, se necesitará llevar a cabo algunos cambios en el proceso, pero no se puede parar, especialmente porque después de estos esfuerzos vendrá algo muy bueno en sus vidas.

De igual forma, se pide escuchar las oportunidades que se presentan en el camino. Si sale alguna posibilidad de viaje o una oferta laboral, se recomienda no desaprovecharla: “la vida está cambiando mucho y necesitamos darnos oportunidades, sin importante donde la vida nos vaya colocando”, señaló el Profesor Salomón.

El número de la suerte para Virgo es 2960

7. Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Se abren nuevas proyecciones y noticias positivas buenas para las personas Libra. Según explica el Profesor Salomón, es momento de animarse, ya pasó el momento malo, vienen cosas positivas, deberá seguir y pensar en lo que se logrará, en vez de quedarse en lo que no se pudo concretar.

El número para Libra hoy es el 4986

8. Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

El profesor Salomón advierte a los Escorpios tener mucho cuidado con las peleas y con el mal genio. Es importante saber decir las cosas, incluso cuando uno no está completamente tranquilo. El consejo de hoy es saber controlar las emociones para poder encontrar la mejor forma de decir las cosas sin herir al otro.

Frente al ámbito laboral, señala que llegarán nuevas oportunidades de trabajo, nuevas posibles fuentes económicas. Por esta razón, se recomienda estar atento y asegurarse que estas oportunidades son las que le convienen.

El número importante para Escorpio hoy es 9095

9. Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

¡La constancia vence lo que la dicha no alcanza! La recomendación para los Sagitarios es no dejar de ser constantes, porque lo que se quiere, se puede conquistar, pero se necesita constancia para lograrlo. El Profesor Salomón aconseja insistir, pero, a su vez, pedirle a Dios que eso que quiere realmente sí sea lo que le convenga.

De igual forma, recomienda atender esa oportunidad de viaje o de esa actividad nueva que tiene.

El número de la suerte es el 6470

10. Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Se vienen tiempos prósperos para Capricornio. Según explica el Profesor Salomón, vendrá mucho dinero, lo que augura buenos resultados económicos, ya sea por un préstamo aprobado en el banco o por dinero que le entregarán pendiente.

La advertencia de hoy tiene que ver con la salud. De acuerdo con el astrólogo, los Capricornios deberán ponerle más atención a su estado de salud y a su cuerpo, especialmente a su columna. Se recomienda cuidar su postura para evitar dolores intensaos e irreversibles en un futuro.

Número de la suerte para Capricornio es 0552

11. Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Se augura un gran panorama para Acuario. Será importante cuidarse de la salud, tomarse las vitaminas, los medicamentos y hacer ejercicios. Se recomienda para esta época pulgarse para sacar todo lo malo y hacerse una limpieza profunda, tanto del cuerpo como mental. Buenas noticias en la suerte, especialmente en el juego de azar, que pueden darle buenas sorpresas.

El número de la suerte es 3113

12. Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

¡Después de la tempestad, viene la calma! Por fin se acabará el caos y llegarán las bendiciones. Por esta razón, el profesor Salomón resalta que hay cosas interesantes que se van a poder superar, que van a mejorar y que se fortalecerán.

La recomendación del día es ayudar al otro que quizá está pasando por esa tempestad, pues, “hoy por ti, mañana por mí”, señala el astrólogo.

Número interesante para Piscis es 7798

¿Cuál es el santo del día?

Este martes, 9 de abril, se celebra el día de la Santa Casilda de Toledo, quien fue muy reconocida en la historia por su compasión con los menos desfavorecidos, especialmente después de haberse sanado de una grave enfermedad al tomar del agua de un manantial cristiano.

La oración de este día para Santa Casilda de Toledo es: “Humilde Santa Casilda de Toledo, ruega por nosotros para que encontremos la paz en nuestros corazones, ayunando a todos los hijos de Dios, sin importar su cultura, religión o estatus, Amén”: