Yo de la clínica no me pienso ir hasta que me operen: paciente Sanitas en Armenia

Desesperada esta una usuaria de la EPS Sanitas en Armenia que padece un tumor cerebral y denuncia que a pesar de tener tutela no le quieren programar la cirugía que necesita con urgencia.

Estamos hablando de Diana Guayara que a través de la red social TikTok desde una de las camas de la Clínica Central del Quindío dio a conocer su caso y señaló que no saldrá de esta institución hasta que le efectúan la cirugía que requiere.

Diana en el video denuncia que “Soy paciente con tumor cerebral debido a tengo discapacidad visual, he tenido muchas complicaciones de salud me diagnosticaron nuevamente en diciembre, donde el neurocirujano, ha dado siempre las órdenes de manera, pues prioritarias junto con el otorrino, quienes son las dos especialistas que deben operarme, ellos han estado en toda la disposición, a mí me atienden aquí en la Clínica Central del Quindío donde supuestamente me programaron el 28 de febrero de acuerdo con que todo estaba prioritario y resulta que empezaron a decirme que no que ellos no podían operar que porque Sanitas no quería desembolsar la plata para mi cirugía.

Y agrega “Luego dijeron que me programaban para el 26 marzo que entonces me iban a operar, pero después que no me podían operar el 26 de marzo, o sea un mes después en el cual, yo tuve que estar todo el tiempo en urgencias estuve viniendo porque el dolor es crónico, pero para ellos, o sea, no me no me hacían nada en urgencias, que, porque para eso yo tenía una fecha, pero llegaba la fecha, me operaba en ese momento.

Diana Guayara en medio de sus dolores en el video indica “como lo pueden ver estoy hospitalizada, porque supuestamente tenía cirugía para el 3 de abril, el 3 de abril volvieron a cancelaron por múltiples cosas siempre falta algo, no saben, es un desconocimiento, es una improvisación el día de ayer, me vine por urgencias y que supuestamente me operaban y resulta que la sorpresa de que el otorrino no estaba, o sea, de que ellos no tienen contratado un otorrino cuando el otorrino es la persona que me va a operar es quien ya ha visto mi proceso el neurocirujano, estaba dispuesto, pero ellos ni siquiera aquí en la clínica tenían grabado el CD con la información de neuro navegador.

Me he puesto en contacto con los directivos de la clínica siempre es la parte administrativa porque ellos no les importa mi salud sino su gestión administrativa entonces la verdad yo ya puse esto el conocimiento de la Superintendencia de Salud yo tengo una tutela integral y tampoco ha sido suficiente.

Yo hago esta denuncia pública porque yo de aquí en la clínica no me pienso ir hasta que no me operen, es mi derecho fundamental a la salud soy una persona con discapacidad tenga certificado de discapacidad.

Respuesta de la Clínica

Extraoficialmente hemos conocido que desde la Clínica Central del Quindío conocen el caso, desde la dirección médica señalan que la mujer necesita la operación, pero en este momento el otorrino que tenía contrato con la entidad ya no está con ellos y están buscando la forma de que sea con otro profesional de la misma especialidad, además que están gestionando con la EPS Sanitas unas autorizaciones para poder intervenir a la mujer.

