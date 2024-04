¿Qué dicen los usuarios de la EPS Sanitas en Armenia sobre intervención de la Supersalud?

Armenia

En Caracol Radio Armenia estuvimos a las afueras de la sede de la EPS Sanitas al norte de la ciudad frente al parque de Los Fundadores donde los usuarios de esta entidad manifestaron su preocupación por la intervención de la Superintendencia de Salud.

Según la secretaría de salud del departamento, en el Quindío son 64.000 usuarios del régimen contributivo y 16.000 del régimen subsidiado que tiene la EPS Sanitas.

Nelson Redondo Marín, usuario Sanitas

Desde hace 26 años soy usuario de esta EPS hasta el momento muy bien excelente nunca he tenido problemas y tengo mi cita médica normales y no ningún problema, pero sí nos preocupa lo que está pasando con la intervención, que el gobierno era de proponer otro sistema porque es que llevamos muchos años en esto y Sanitas ha sido un excelente EPS entonces nos preocupa lo que le pediríamos al gobierno en el momento que nos dejen como estamos Sanitas ha sido un excelente EPS, entonces que dejen las cosas como van.

Adriana Sánchez

Totalmente preocupante yo soy usuario, hace más de 15 años de Sanitas, tuve mis tres hijos, tengo tres cirugías. Vengo de Bogotá ahora soy radical aquí en Armenia y me han prestado un servicio óptimo entonces y es lo más estable que hay entonces yo no entiendo por qué se inventan intervenir cuando esta mañana vi las noticias y decía, o sea, realmente Sanitas está en un déficit es por lo que le debe el gobierno las otras EPS porque ellos y sin embargo se sostiene que no terriblemente preocupante porque qué vamos a hacer los afiliados, o sea, es terrible a nivel nacional, o sea, no sé para dónde vamos.

Y agregó “a mí me salvaron la vida, me atendieron cuando el Covid y fuera eso he tenido un servicio complementario y con servicio complementario es estupendo, o sea, usted siempre y ellos tienen muy buenos puntos de atención a nivel nacional en Bogotá es estupendo

Usuaria Sanitas

Hace más de 10 años soy usuaria de Sanitas y muy bien en los tratamientos, la medicina todo bueno, ahora que el Gobierno dice que la intervino qué preocupación tiene qué va a pasar con todos esos tratamientos y con todos los los medicamentos, cómo vamos a subsistir, Cómo vamos a seguir con estas enfermedades con estas dolencias, esperamos que no cambie

