La Alcaldía de Sabaneta suspendió la actividad de un edificio usado para renta corta

Antioquia

El alcalde de Sabaneta, Alder Cruz, reveló que fueron suspendidos los servicios de renta corta a por lo menos 18 apartamentos en el municipio, por no tener la documentación requerida para ofrecer los servicios de vivienda turística.

“Un edificio que se selló por el sector de Los Leones en Calle Larga y hoy las personas que se capturaron están en proceso de investigación. Sellamiento del edificio, pero sí se está realizando una investigación alrededor de este”, explicó el mandatario.

Aseguró que están endureciendo las medidas para evitar que estos servicios turísticos de renta corta se presten para turismo sexual y explotación sexual de menores.

“Queremos darle un mensaje muy contundente a la ciudadanía y es que Sabaneta viene trabajando para convertirse en la ciudad más segura del país. Hoy somos la ciudad con cero homicidios en Colombia, no tenemos ningún homicidio hace más de un año y venimos combatiendo de frente toda actividad ilícita que se cometa en nuestro territorio. Volvemos e insistimos a aquellos extranjeros que estén pensando que pueden venir a nuestra ciudad a cometer actos ilícitos sin ninguna consecuencia y es a que se ahorren la platica del pasaje y no lleguen a nuestra ciudad, porque acá lo vamos a combatir, porque ese tipo de turismo en nuestra ciudad no lo vamos a permitir ni lo vamos a tolerar, es un turismo dañino y es un turismo que coloca en riesgo a nuestros menores de edad y a nuestra población”, enfatizó el señor Cruz.

El mandatario aseguró que trabajarán de manera conjunto en el Valle de Aburrá para unificar las medidas que se implementarán para evitar los delitos sexuales en esta región de Antioquia.