¿James Rodríguez se retira? El 10 colombiano dio la fecha en la que dejaría el fútbol

James Rodríguez habló sin rodeos de uno de los temas más complejos para los deportistas de élite, su retiro. A través de su canal de Twitch, durante un partido de su equipo, Atlético Parceros, en la Kings League Américas, el volante dio algunos detalles al respecto.

James, quien actualmente se encuentra en el Sao Paulo y ha dado muestras de que su juego sigue intacto, principalmente con la Selección Colombia, tiene el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 como el gran faro para su posible retiro.

“La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien las cosas. Me quiero retirar en una competición grande o en un equipo bueno, así que aprovécheme y véanme en estos tres añitos que quizás sean los últimos tres años. No sé todavía, estoy pensándolo bien”, comentó James en su red social.

Y añadió: “Yo me quiero retirar bien. No quiero que el fútbol me deje, yo quiero dejarlo, no que el fútbol me deje a mí, así que quiero terminar en un buen momento”.

Finalmente, el volante cucuteño aseguró que se encuentra bien físicamente, pero que todo dependerá de lo que suceda en los próximos años. “Si me siento bien física y mentalmente para jugar un año más o dos, lo voy a hacer, pero todavía no sé. En tres años pueden pasar muchas cosas”.

En lo corrido del año, James Rodríguez ha disputado cinco partidos con Sao Paulo de Brasil, registrando un gol y una asistencia. Con la Selección Colombia estuvo presente en los dos recientes amistosos ante España y Rumania.