Familiares de palenquero fallecido en EE.UU. piden ayuda para repatriar su cuerpo

Cartagena

Marco Fidel Pérez Fruto, de 42 años, salió hace siete con mucha esperanza e ilusión desde su natal corregimiento de San Basilio de Palenque hacia Estados Unidos para buscar mejores oportunidades que le permitieran ayudar a su familia, en especial a su madre Marcelina.

Al llegar al país norteamericano se radicó en Denver, Colorado, en donde empezó a trabajar de oficios varios. Sin embargo, el “sueño americano” terminó el pasado 3 de abril cuando fue hallado muerto en su apartamento.

De acuerdo con Walberto Torres, primo hermano del fallecido, Marco estuvo departiendo con varios amigos en la noche anterior y se acostó a dormir. En la mañana siguiente, uno de los conocidos con quien residía, lo encontró muerto en su cama.

“Estaba compartiendo con los compañeros venezolanos con quienes vivía, pero se acostaron temprano porque tenían jornada laboral al día siguiente. Uno de los compañeros que no fue a trabajar porque se sentía mal manifiesta que no era normal de que Marco demorara mucho tiempo durmiendo, por eso lo fue a despertar y allí se dio cuenta que no tenía signos vitales. Hasta el momento desconocemos la causa de la muerte de nuestro familiar. Él no padecía ningún problema de salud, ni tampoco tenía líos de inseguridad”, expresó.

Los allegados de Pérez Fruto están tocando puertas de los bolivarenses de buen corazón, la Embajada de Colombia en San Francisco, Gobierno Nacional y los congresistas palenqueros Cha Dorina Hernández y Gersel Pérez, para repatriar el cuerpo y así darle cristiana sepultura con sus seres queridos.

“Queremos pedirles a las personas de buen corazón y que tengan condiciones económicas que nos ayuden a recaudar fondos para poder repatriar el cuerpo de nuestro ser querido. No perdemos la fe de que todo esto se va a dar, en Palenque hay una madre que está esperando de manera ansiosa ver a su hijo por última vez. Traer el cuerpo cuesta 50 millones de pesos aproximadamente”, manifestó Walberto Pérez.

Los interesados pueden enviar su aporte al número Nequi 3145748450. También a la cuenta Bancolombia 43433425937.