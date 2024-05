América de Cali busca a uno de los últimos técnicos campeones de Colombia

América de Cali inició la búsqueda de su entrenador luego de que se produjera la salida de César Farías de la institución, en principio y de manera oficial, por mutua decisión. No obstante, después el máximo accionista del club, Tulio Gómez, reveló que hubo algunos conflictos con el entrenador venezolano por su manera de ser.

“Notamos que el ambiente en el equipo se había tornado muy pesado, hubo intolerancia de parte de él en algunas situaciones, y se presentaron conflictos al interior del grupo; por eso tomamos la decisión de cortar por lo sano”, fueron sus declaraciones al respecto de la salida del entrenador.

Por su parte, Farías respondió manifestando que sabía en el problema en el que se metía al aceptar la oferta del club escarlata, pues llegó tras la salida de Lucas González, no pudo contratar a ningún jugador y tampoco pudo realizar la pretemporada.

“Realmente no cumplimos con los objetivos planteados y nos cesaron de una manera establecida, que estaba en el contrato, y esto es parte del fútbol. Lo sabía antes de venir acá. Mi representante me dijo que me estaba por comprar un problema porque estos dueños habían tenido 16 entrenadores. Ahora vendrá el 17 o 18. Es una cuestión que sabíamos que podía suceder si no llegaban los resultados”, comentó el venezolano.

El técnico que quiere Tulio Gómez

Algunos nombres como los de Wilmer Cabrera, Luis Fernando Suárez o Hernán Torres, han sido relacionados con el cuadro vallecaucano. Además, el propio Tulio Gómez mencionó que “candidatos es lo que sobran”, pero el antioqueño Alejandro Restrepo, de paso por Atlético Nacional como interino y campeón con Deportivo Pereira en el Clausura 2022, es el que más le interesa, según informó el Diario AS Colombia.

Sin embargo, el entrenador de 42 años tiene un problema que le impide, de momento, vincularse a los Diablos Rojos si así lo quisiera, pues tiene contrato vigente con Alianza Lima de Perú, club al que llegó a principio de año. América debería comenzar negociaciones con Alianza para poder ficharlo.

A Restrepo no le ha ido muy bien en su primera experiencia a nivel internacional. No ha ganado ninguno de sus tres partidos en Copa Libertadores y en la liga local es cuarto a 9 puntos de Universitario. Además, cayó en los dos clásicos ante el líder y Sporting Cristal.

América deberá tener listo a su próximo entrenador, idealmente, en las próximas semanas, pues debe iniciar el proyecto del segundo semestre con un técnico en propiedad que comience a liderar la nueva etapa del club.