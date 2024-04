Comité Olímpico: ¿Cuántas medallas planea que logré Colombia en los Juegos Olímpicos 2024?

Ciro Solano, actual presidente del Comité Olímpico Colombiano, en diálogo con Caracol Deportes habló sobre los objetivos para las justas, tanto en clasificados como en total de preseas que esperan conseguir en los Juegos Olímpicos de París 2024. Así mismo, también mencionó como avanza la situación con Panam Sports, en busca de que, tras los fallidos Juegos Panamericanos que se iban a realizar en Barranquilla, se devuelva el dinero pagado a la ciudad.

Sobre la cantidad de deportistas que tienen presupuestado que clasifiquen a las justas, Solano respondió: “El mes de abril, mayo y junio van a ser de grandes noticias porque tenemos muchas eliminatorias, tenemos muchos deportistas con posibilidades y el objetivo del comité olímpico es llegar por lo menos a 80 deportistas en las justas”.

¿Qué pronostico hay por el ciclismo, bmx, judo y otras disciplinas?

“No solamente los deportes que acabas de decir, el mismo atletismo, el boxeo con Yuberjen Martínez, esperamos que el ciclismo aporte una cuota importantísima, la natación más difícil, pero como digo, el pronóstico de nosotros como mínimo es de 80 deportistas. Sé que en atletismo podría clasificar unos 8 o 9 atletas más y en todas las disciplinas esperamos mucho son 17. Deportes de conjunto solo uno lastimosamente, futbol, pero en deportes individuales todavía están abiertas muchas aplicaciones y esperamos llegar a un gran número de deportistas para París 2024″.

¿Quiénes son los llamados al relevo generacional en el podio olímpico?

“Yo vi el mundial de pesas y Yeison López ganó medalla de plata, hizo récord del mundo en arranque 182 kilos estoy seguro de que indiscutiblemente será una figura de la delegación colombiana, con bastante posibilidad de subirse al podio y porque no lograr una medalla de oro, la misma Jenny Álvarez que llego a este mundial no en el 100% porque tenía unas dolencias y el entrenador la cuido, lo importante era que se clasificara y poderse recuperar en este tiempo que falta para los olímpicos”

“En el atletismo podemos tener algunas sorpresas con Natalia Linares en salto largo es una atleta que va muy bien, pensamos en el boxeo femenino puede haber bastantes posibilidades, ya en el mundial pasado ganamos tres medallas, no solamente Íngrid Valencia, pensamos que el Taekwondo con la niña Ramírez que incluso fue tercera en el mundial, Tatiana Rentería en lucha fu tercer en su campeonato y nos puede dar una satisfacción, el mismo ciclismo podría darnos una medalla Kevin o Marta Bayona. Mariana Pajón, que tiene bastantes posibilidades, una deportista integra, el mismo Carlos Ramírez que cuando está en este tipo de competencia se crece en Tokio y en Río nos dio medalla, muchos más tenemos muchas expectativas”, complementó.

¿Qué piensa de la perdida de reconocimiento de la federación de boxeo?

“Esto es una advertencia, esto no viene de ahora, viene de los pasados Juegos Olímpicos de Tokio la verdad es que la (IBA) Federación Olímpica de Boxeo no ha cumplido con los requerimientos y yo lo que creo es que esta advertencia va a ser definitiva y una vez por todo van a cumplir con todas las exigencias de transparencia y de buena gobernanza que es lo que está exigiendo el Comité Olímpico Internacional, tienen que entender que esta será la última oportunidad que tienen de cumplir de lo contrario será marginado. Es oportuna la advertencia y tengo la fe que van a haber unos cambios fundamentales y se va a elegir que este acorde a lo que están exigiendo”.

¿Cuántas medallas presupuestan ganar, y habrá incentivo económico a quienes la consigan?

“En cuanto al análisis que hemos hecho en la dirección deportiva nosotros creemos que podemos tener entre 15 y 18 posibilidades y esperamos que de esas se nos den siquiera 10 para que Colombia suba al podio y logre esa buena actuación en cuanto a número de medallas, creémonos en nuestros atletas y estamos preparándonos bien”.

¿Cómo avanza el tema de los convenios con el ministerio del deporte?

“La verdad si ha habido algunas dificultades con algunas federaciones, pero afortunadamente el convenio con el Comité Olímpico Colombiano se firmó y se está regularizando, a esto lo estoy llevando de una manera optimista y los atletas que tienen posibilidades no han tenido ningún inconveniente. Ya desde el 1 de marzo es una responsabilidad del comité olímpico la buena preparación para los atletas con miras a los Juegos Olímpicos, yo creo que esto ya se ha ido regularidad y vamos por buen camino”.

¿Cuál es su opinión de que Rizola no haya continuado como entrenador de la selección de voleibol?

“Lo lamenté mucho porque el profesor Rizola trajo progreso al voleibol colombiano, le pedí una explicación a la Federación Colombiana de voleibol y me dijeron que no llegaron a ningún acuerdo económico porque no había los recursos, porque les redujeron los presupuestos y porque el profesor Rizola recibió una propuesta mejor por parte del Perú y firmo con ellos. Me enteré tarde porque hubiera querido que él continuara, pero bueno mirar el futuro”.

¿Habrá auxilios e incentivos para los atletas por logros alcanzados?

“Bueno, eso también hay que aclarar, porque no se pueden pagar el mismo año que se obtiene la medalla porque no están presupuestados, entonces se pagan al año siguiente y no significa que sea en enero, en febrero ni en marzo, si no pude ser a finales de año. Lo que trata uno de coordinar es que se pague lo más antes posible”.

“Los atletas que ganen medalla en los campeonatos olímpicos, campeonatos mundiales, panamericanos, sudamericanos e incluso bolivarianos, tendrán un estímulo por parte del estado colombiano”, sentenció.

¿Cómo va el tema de los Panamericanos, podría regresar?

“Eso no puede quedar así, la verdad es que estamos trabajando en eso incluso estamos esperando una última decisión de ´Panam Sports´, si ellos por mecanismos de conciliación no llegan a un acuerdo con nosotros instalaremos una demanda con organismos internacionales, estamos trabajando para que esos 9000 millones regresen a las arcas de la alcaldía de Barranquilla y la única condición es que sean invertidos en el deporte de la ciudad de Barranquilla”.

“Hay muchos argumentos para instaurar la demanda, así como los tienen ellos nosotros también los tenemos va a ser una lucha, yo personalmente creo que ´Panam Sports´ van a reflexionar y le van a devolver esa plata a Colombia por ahora la situación está tensa, pero creo que se están buscando los mecanismos para lograrlo”, finalizó Solano.