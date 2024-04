Jesús Arrieta, verdugo de Nacional: “Soñamos con meternos al grupo de los ocho”

Jesús Arrieta, delantero de 33 años con amplia experiencia en el fútbol de Colombia e internacional en países como Perú y Venezuela, viene siendo pieza importante para Fortaleza. Con el equipo capitalino ya suma 4 goles esta temporada, 2 de ellos en la más reciente jornada para darle la victoria a su equipo en condición de visitante por 1-2 frente a Nacional, resultado que dejó al equipo capitalino con 19 unidades y peleando la clasificación a los cuadrangulares finales.

El atacante habló en Caracol Deportes sobre la victoria frente a los antioqueños y los objetivos del club para esta temporada. Aseguró que lucharán por entrar al grupo de los ocho y apuntarle a conservar la categoría para la próxima temporada.

Sobre el triunfo en Medellín, respondió: “Muy contentos, porque fue un partido difícil empezamos perdiendo, rescato que nunca bajamos la cabeza, en el camerino nos hicimos esa crítica de que no convertíamos y nos llegaban y nos convertían fácil, el equipo salió a jugar, pero supimos mantener cabeza fría, en el segundo tiempo nacional nos metió, nuestro arquero Castillo tuvo un buen partido, los partidos son de momentos, ese era el momento de defender y lo hicimos muy bien”, sentenció.

Fortaleza llegó a 19 unidades y quedó vivo y peleando por la clasificación a los cuadrangulares finales, el cuadro capitalino no tiene un calendario fácil, pero estará en busca de un lugar en los ocho, así analizó los próximos partidos, “La idea es dar lo mejor, queremos seguir peleando todo, soñamos con meternos a los ocho, siento que este semestre fortaleza ha demostrado que está para grandes cosas, tuvimos un bache que no sabemos qué nos pasó, nos hablamos de frente en el camerino y resultó mira que hemos hecho buenas presentaciones, a veces nos queda ese sin sabor de no poder sumar, pero bueno por fin volvimos a la victoria”.

El gol de la victoria generó polémica y molestia en algunos jugadores de Nacional que reclamaban que no debía ser validado, sin embargo, el árbitro central dejó jugar y concedió la anotación. Arrieta entregó su opinión sobre esta jugada que significó su segundo gol y la consecución de los tres puntos. ”Bueno es que Pájaro se tiró para atrás, el jugador de Nacional intento como pegarle, pero él se avivó me la pasó y pude convertir, no me meto en eso, fue una jugada de interpretación y gracias a Dios fue a favor de nosotros”, afirmó el delantero.

¿Por qué contra los equipos grandes juegan mejor y en los otros juegos se complican?

“El futbol es un juego y así usted lo entrene, tiene que tener un poco de suerte, en algunos partidos contra los llamados “chicos” nos faltó esa sinergia, esa empatía, ese toque de suerte y mira que ya en estos partidos estuvimos más finos, eso nos faltaba”.

¿Cuál es el objetivo de Fortaleza para este torneo?

“Soñamos con meternos a los ocho, eso es muy importante para cada uno, así nos valorizamos, y nos quedan 3 partidos de local y de local, somos muy fuertes, hemos perdido uno o dos, somos fuertes y nos soñamos con clasificar y alejarnos lo más posible de la tabla del descenso”, finalizó.