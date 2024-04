Transportadores de Carga aceptarían aumento de precio del ACPM con ciertas condiciones

En medio de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y los gremios de transporte de carga por el aumento del precio del ACPM, la Asociación de Transportadores de Carga ha expresado su postura en relación con esta medida. Según Anderson Quiceno, director de la asociación, están de acuerdo con el incremento del precio del combustible siempre y cuando se garantice una compensación adecuada para los camioneros.

“El condicionante es que las empresas de transporte o el gobierno tengan un mecanismo para que los generadores de carga les paguen a los propietarios de los camiones los precios justos cuando suba el combustible”, declaró Quiceno.

El director de la asociación criticó el sistema actual de cálculo de costos, conocido como Sise-tac, utilizado por el gobierno para justificar el alza del precio del combustible. Según Quiceno, este sistema no es suficiente para garantizar una compensación justa para los transportadores.

“Si el gobierno quiere subir los costos que los suba. Pero si no quiere problemas con los camioneros, que se les pague lo que tienen que pagarles. Las medidas del gobierno no han servido para nada”, enfatizó Quiceno.

Además, Quiceno advirtió sobre posibles repercusiones sociales si no se atienden las demandas de los transportadores. “Entonces dejemos claro que, si el tema del alza de los combustibles es algo social, entonces que los colombianos salgan y paren la economía. Pero que no se sacrifiquen a los camioneros por algo así”, añadió.

Recordemos que desde hace más de dos meses el Ministerio de Hacienda no ha logrado ponerse de acuerdo con los diferentes gremios de transportadores de carga sobre el aumento del combustible, pues no se ha llegado a la fórmula para calcularlo. En medio de la dinámica, el gobierno ha dicho que no ve intención de los gremios de negociar, pese a que la Cámara Intergremial del Transporte UNIDOS ha dicho que esperan nueva citación para retomar la mesa.