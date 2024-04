Las historias detrás de las mujeres en condición de calle que están embarazadas

Cúcuta

En la actualidad en la ciudad de Cúcuta deambulan seis mujeres en condición de calle que están en etapa de gestación, los casos son atendidos por la fundación banquete del bronx.

Las estadísticas demuestran que sorpresivamente algunas de estas mujeres están dando a luz bebés sanos, pero se desconoce cuál es la ubicación final de algunos de estos pequeños, varios pasan a manos del ICBF y otros a cargo de sus familiares más cercanos.

María Elena Hernández, directora de la fundación en diálogo con Caracol Radio reveló que muchas de estas mujeres no recuerdan haber estado en estado de gestación porque algunas de ellas no conocen la percepción o noción de las cosas, algunas por enfermedades psiquiátricas y otras por el consumo de drogas.

El asunto tiene más de fondo que de forma, revela Hernández quien expone que “en diferentes zonas lastimosamente ellas no tienen la forma de planificar, o en su inconsciencia no tienen ese cuidado de tener de pronto la prevención para no quedar en estado de embarazo. Lastimosamente quedan en etapa de gestación y por sus condiciones tampoco tienen acceso a control prenatal, ni sabemos en qué estado de pronto va a llegar su bebé”.

Una historia particular ocurrió en los últimos días cuando una joven en condición de calle y quien se encontraba aparentemente bien fue llevada hasta un centro asistencial para que le realizarán un control prenatal antes de tener el bebé, lo que terminó por acelerar las labores de parto.

Explicó que “es una mujer migrante y discapacitada, que le hace falta una pierna nos buscó. Ella tenía un tutor, pero por su consumo este no pudo continuar con ella. Después nos enteramos que le tocó a los médicos amputar la pierna. La abordamos y la llevamos primero al médico para saber cómo estaba ella y su bebé y nos enteramos que estaba perdiendo su líquido y al día siguiente por urgencias le hicieron una cesárea porque tenía problemas médicos”.

Fue más allá al decir que algunas de las mujeres son atendidas y les entregan una fecha para poder dar a luz, pero personas no lo recuerdan, sino hasta el momento en el que están a punto de traer a estos pequeños al mundo, es por eso que se registran casos en los que plena vía pública terminan en labores de parto.

Esbozó que “los menores quedan a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cuando sus familiares pueden reclamarlos, lastimosamente a veces ellos quedan a manos de personas que no conocemos porque en algunas oportunidades las mujeres en condición de calle no recuerdan ni siquiera en qué fecha dieron a luz. Solo saben que tienen bebés, algunos son psiquiátricos y muchas no tienen conciencia de qué tuvieron estos pequeños”.

Reveló que un promedio de 2.000 personas son atendidas en la ciudad de Cúcuta.

Es una fundación dedicada a la labor humanitaria de calle que se realiza cada jueves en donde entregan alimentos en cinco ciudades del país, incluyendo la ciudad de Cúcuta en donde se desarrolla la focalización de los habitantes de calle a quienes les entregan apoyo por las necesidades que registran, por lo menos en alimentación.