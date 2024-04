Anthoc no descarta que otras Eps tomen la decisión de liquidarse

Cúcuta

Los trabajadores del sector de la salud sindicalizados rechazaron las decisiones del gobierno nacional que motivó la intervención de las dos más grandes Eps del país.

El presidente de Anthoc en Norte de Santander Arístides Hernández dijo a Caracol Radio que “este es el juego macabro del gobierno nacional que está improvisando con esta reforma y con la salud de los colombianos”.

Y agregó que “creemos que este mismo camino que ha tomado Compensar lo tomaran otras Eps, se de buena fuente que ya están estudiando también la forma de pedir la liquidación voluntaria porque no hay ganratias en el estado colombiano”.

“Este es el estilo exprópiese, pero acá hablan de intervención. Entonces antes de llegar a esas gravedades donde no se pueda librar en algo los patrimonios que tienen unas Eps van a pedir la liquidación voluntaria”.

“Hoy ya no se están prestando servicios, como lo dijo el superintendente y el ministro que quedan como mentirosos ante el país. No se están prestando servicios, las cirugías programadas, exámenes diagnósticos, pacientes de las empresas como Nueva Eps, Sanitas, y Compensar y de otras Eps no se están prestando a ninguno de los usuarios la ambivalencia es total”.

Finalmente señaló que esta misma incertidumbre existe en el gremio médico y especialistas porque tampoco saben quien les va a pagar al final del ejercicio las atenciones en estos momentos de crisis que vive el sector salud a nivel nacional.