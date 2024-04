Varios municipios del departamento de Boyacá siguen con desabastecimiento de agua

Tunja

Más de 30 de los 123 municipios que tiene Boyacá siguen sufriendo el desabastecimiento de agua. Desde el mes de febrero llegaron al departamento gracias al apoyo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que envió 30 carrotanques para llevar agua a los hogares, que sumados a los 6 que tiene la gobernación se ha logrado mitigar un poco el impacto.

El director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá, Jaisson Carreño entregó el reporte y aseguró que, “aún estamos en la ventana de recuperación de las fuentes hídricas del departamento y por eso persiste el desabastecimiento”, indicó el director de Gestión del Riesgo, Jaisson Carreño.

Según el funcionario, Duitama, Jenesano, Motavita, Saboyá, Chiquinquirá, Samacá son algunos de los municipios que todavía sufren desabastecimiento.

Duitama es el municipio más grande donde han tenido que recurrir al racionamiento de agua, según contó el alcalde, José Luis Bohórquez.

“Seguimos dando la batalla que empezamos desde enero decretando alerta roja y luego calamidad pública. Hasta la semana santa tuvimos muchos incendios, además en estos días ha llovido y eso nos ha permitido recuperar un poco los caudales por ejemplo la quebrada Boyacogua que es la segunda fuente de abastecimiento de la ciudad ha estado entre 30 - 35 litros por segundo, estábamos en 4 litros y con las lluvias de los últimos días, llegamos a 10 litros, sin embargo lo que está pasando es que no está lloviendo con tanta intensidad y si sigue lloviendo de vez en cuando no se van a recuperar los caudales”, advirtió el alcalde de Duitama.

Qué pasa en otros municipios

El alcalde del municipio de Moniquirá, Fredy Iovanny Pardo Pinzón, tuvo que decretar la alerta roja, ya que el nivel del embalse que surte de agua a esta región del departamento ha bajado considerablemente.

“La situación es bastante crítica, hemos estado muy pendientes de mitigar todas las tareas que ha dejado el fenómeno del niño. En este momento con ayuda de la gobernación tendremos tres carro tanques, nosotros tenemos dos volquetas habilitadas con 10,000 litros, pero obviamente no es suficiente porque ya no tenemos la capacidad ni la presión para poder sacar agua potable, por lo tanto, se complica el desabastecimiento no solo en el área urbana sino también en el sector rural”, dijo el alcalde municipal.

En el caso de Chiquinquirá, las medidas adoptadas para el ahorro del agua se basan en la aplicación de la disminución del incentivo económico a los usuarios subsidiados que excedan en el consumo del agua. El embalse del río Suárez en Chiquinquirá cuenta con bajos caudales en el río Suárez debido al Fenómeno de El Niño.

“Se ordena aplicar las medidas de para el consumo excesivo de agua en hogares residenciales a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, básicamente estos estatus tienen subsidio hasta los 11 metros cúbicos consumidos, quienes consuman de 12 metros cúbicos en adelante pagarán una tarifa plena y los usuarios que superen un consumo superior a los 22 metros cúbicos o de ahí en adelante, se les cobrará el doble de la tarifa”, aseguró Iván Mauricio Fonseca, gerente de Empochiquinquirá.

Por su parte, en Samacá también han disminuido las fuentes de abastecimiento del municipio, lo que llevó al alcalde Wilson Castiblanco Gil a decretar la medida de racionamiento de agua en todo el municipio intercalando el racionamiento entre la zona urbana y rural.

Por último, en Saboyá el mandatario Juan Carlos González señaló que por la falta de las lluvias y las altas temperaturas que se han presentado, el municipio padece de desabastecimiento de agua, el cual se ha venido solventando con el carrotanque que les envió la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo