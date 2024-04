¿Qué dijo gobernador del Quindío sobre letreros y pancartas alusivas a disidencias Farc?

Armenia

El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis se refirió a los letreros y pancartas que siguen apareciendo con mensajes e imagines alusivos a las disidencias de las Farc, señaló son personas inescrupulosas que quieren generar pánico y zozobra entre la población y por eso con el ejército y la policía han intensificado los patrullajes en las zonas urbanas y rurales del departamento.

El mandatario agregó “hoy quiero decirles que están completamente equivocados los que están haciendo esos esos letreros porque Iván mordisco no es de la nueva Marquetalia, la nueva Marquetalia son de Iván Márquez y ahí pueden ver ustedes la falta de seriedad y la incoherencia y la irresponsabilidad con el territorio quindiano”

Y agregó “nosotros estamos completamente comprometidos con la seguridad del Quindío y gracias a Dios tenemos nuestro general Soto que es quien me dijo así me toque que traer los soldados, pero mi Quindío no lo vamos a dejar tocar y vamos a seguir con un territorio de paz”

El gobernador departamental aclaró “los que hicieron el video es Iván Mordisco y esto no es de la nueva Marquetalia entonces, la inteligencia del Ejército y la Policía están haciendo todo el proceso para poder esclarecer estos anuncios donde están transformando la tranquilidad y la paz de nuestro departamento y eso no lo vamos a permitir”

