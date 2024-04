¿Hay división en el Estado Mayor Central de las Farc?

En la reunión extraordinaria entre las delegaciones del Gobierno colombiano y el Estado Mayor Central de las Farc que se realizó durante dos días en San Vicente del Caguán, Caquetá, llamó la atención que los representantes de dos bloques armados de ese grupo al mando de alias ‘Iván Mordisco’ no asistieron.

Se trata de alias ‘Sebastián’ de los bloques del Cauca y de alias ‘Fernanda’ de los bloques armados de Arauca, por lo que sus firmas no aparecen en los nuevos acuerdos y no es claro si seguirán o no en el proceso de paz.

Esos dos bloques son los que en realidad no están cumpliendo con el cese al fuego y vienen incumpliendo con los acuerdos que se han planteado en la mesa diálogos.

El acuerdo de la reunión extraordinaria evidencia que los Bloques del Cauca y Arauca del Estado Mayor Central de las Farc no asistieron al encuentro, no firmaron los nuevos compromisos y no han manifestado su intención de continuar con el proceso de paz.

Según Andrey Avendaño, del Estado Mayor Central de las Farc, es difícil hacer algunas apreciaciones porque desconocen porque no estuvieron presentes en el encuentro con el Gobierno, pero se atreve a decir que como organización el compromiso con La Paz se mantiene.

“Nosotros tenemos un compromiso que lo hicimos público, que vamos a estar en el proceso de diálogos y en los escenarios de transformaciones territoriales, porque esa es su razón de ser”.

Para Andrey Avendaño, la prioridad del Estado Mayor Central de las Farc, el foco para ellos es que se puedan entender con el Gobierno hablando.