David González aclaró: ¿Deportes Tolima jugará con nómina mixta en el cierre de la Liga?

Deportes Tolima es uno de los líderes de la liga colombiana con 29 puntos y +12 en la diferencia de gol, además de encontrarse virtualmente clasificado a los cuadrangulares finales del primer semestre. El equipo de Ibagué viene cumpliendo con un rol sumamente destacado y en parte se debe al trabajo adelantado por su entrenador David González.

Justamente en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, González, de 41 años, habló sobre lo que se avecina al equipo en este cierre del todos contra todos y de paso contó detalles sobre su plan estratégico en estas últimas fechas. Asimismo, aclaró cómo está la nómina en cuanto a los lesionados.

“Todos son jugadores muy importantes, pero creo que algo bonito que hemos construido aquí es que somos equipo. Todos tienen la misma información, todos saben que en el momento que les toque actuar, saben lo que tienen que hacer y lo que el equipo necesita de ellos. Tenemos esa convicción de que cualquiera que sea el que entre la cancha, lo haga para ceñirse a un plan de juego y confíe en sus capacidades”, sentenció.

Finalmente, González se refirió al curioso desarrollo que ha tenido la Liga, con varios de los equipos grandes con un gran riesgo de quedarse por fuera de las finales y en dicho sentido el camino al título que puede tener el equipo ibaguereño de cara a lo que viene.

Lo que viene para el Tolima

Manejo de los lesionados

“Lo principal es poder recuperar a todos los chicos que están con molestias o algunas lesiones, para que el inicio de los cuadrangulares nos puede agarrar en una forma muy parecida a la que estamos en este momento, pero con todo el equipo disponible. La intención va a seguir siendo la misma, salir en todos los partidos a seguir sumando, a ganar partidos y a mantener el ritmo que traemos”.

Virtudes del equipo

“Lo que más me ha gustado desde el primer día que llegué acá es la intensidad con la que estos muchachos compiten. Salen a los partidos queriendo comerse la cancha, queriendo ganar partidos y eso nos tiene en el lugar en donde estamos. Hay cosas por mejorar, como lo he dicho siempre, las hay, pero eso son cosas que se manejan al interior, entre nosotros, e intentamos que partido a partido se vayan haciendo”.

Solo piensa en el presente

“Ni pienso en el partido con Nacional, ni pienso en los cuadrangulares, ni pienso en el partido con Águilas. Yo pienso en el partido con Once Caldas. Si yo, faltando cinco fechas, me pongo a pensar en el partido que viene dentro de un mes, pues estoy poniéndome arriba donde no me tengo que poner. Nosotros estamos concentrados en el día a día, en entrenar esta semana para ganar en Manizales y esperaremos que cada partido vaya trayendo su afán”.

No piensa usar nómina mixta en el cierre de la Liga

“Miraremos qué posibilidades hay. De todas maneras, me parece que cortar el ritmo de ciertos jugadores en algunas instancias de torneos es algo que hay que tener muy presente. No se puede ser como tan folclórico y decir que como ya clasificamos, vamos a darle descanso a todo el mundo. Eso es algo, que no es bueno para el ritmo y para el momento del equipo, sin que eso significa que todos vayan a actuar los 90 minutos y que no se vaya a hacer un manejo de cargas. Ese tema hay que cogerlo con pinzas y hay que tener mucho cuidado de no sobrecargar, pero tampoco irnos al otro lado y quedarnos por debajo de la carga”.

Desarrollo de la Liga

Los grandes no están arriba porque los otros equipos han sido mejores

“Yo creo que todos los equipos que están peleando en la parte de arriba, están haciéndolo por méritos. No creo que sea tanto porque los llamados grandes se hayan quedado y demorado un despertar. Los equipos que estamos arriba, lo hemos sabido hacer. Desde el principio hemos mantenido una regularidad y a los otros equipos les ha costado. En ningún momento entró a escoger ni a pensar con quién es mejor y con quién es peor, solo estoy concentrado en lo que nosotros podemos hacer y el objetivo final que ser campeón”.

Relación con la hinchada

“Todo ha sido muy bueno. Desde que llegamos, los resultados nos acompañaron y eso hizo que de entrada se creara una bonita relación con la hinchada, la prensa, con todo el mundo. En este momento, en la ciudad, todos estamos compenetrados, estamos en búsqueda de ese gran objetivo, que es una nueva estrella para este equipo”.