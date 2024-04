Rafael Dudamel: “Si no entran los grandes, las finales serán bravísimas de todas formas”

Rafael Dudamel, técnico del Atlético Bucaramanga, segundo en el campeonato con los mismos 29 puntos del líder Tolima, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre su exitosa campaña, que ya tiene al equipo santandereano clasificado a los cuadrangulares finales.

Dudamel, entre otras cosas, habló sobre su grupo de jugadores y las claves del buen rendimiento, además de referirse a la posibilidad de que en las finales de la Liga no estén equipos de la talla de América, Millonarios y Nacional.

Actualidad

“Estoy muy feliz, porque el rendimiento del equipo ha ido creciendo y nos tiene muy satisfechos a todos”.

¿Se imaginaba este desempeño?

“Los objetivos trazados los hemos ido cumpliendo. Evidentemente, antes de lo previsto, porque cuando proyectábamos el equipo sabíamos que teníamos un plantel talentoso, pero que teníamos que potenciarlo mucho desde lo físico, darle una identidad en lo táctico y por supuesto que cuando tú comienzas lo haces con mucha ilusión, pero es mentira si te digo que esto lo visualizamos desde el principio y mucho menos de esta manera”.

Su módulo

“El deber del entrenador es de conocer a profundidad las características y el potencial de cada uno de sus dirigidos y después, el saber, cómo poder tener a mis mejores hombres en el campo. En esta dinámica del cuerpo técnico fuimos encontrando desde el 4-3-1, el 4-3-3, el 5-4-1 esa fortaleza, ese equilibrio y esa seguridad que nos iba permitiendo tener una solidez defensiva que nos diera alternativas y que también nos acercara desde un buen gestionamiento con la pelota las posibilidades de estar en el arco rival”.

¿Cómo ha potenciado jugadores?

“Lo más importante es el nivel de compromiso de cada uno de los futbolistas, eso es fundamental. Entender que no es llegar al club por tener un salario. Lo más importante es tener un compromiso e indentificación de los jugadores por el club. Y luego, desde los dirigentes, nosotros como cuerpo técnico, marcar unas pautas, unos objetivos propuestos y con los que comulgamos todos, trazados para el semestre. ¿Por qué sino qué sentido tiene el esfuerzo de cada día?”.

¿Cómo hace para plasmar su idea de juego en sus equipos tan pronto?

“No es llegar con una idea e intentar imponerla, es compartir con ellos cuáles son nuestros conceptos, cuáles son las formas las cuales entendemos se pueden adaptar a las características de ellos como jugadores. Hay entrenadores que imponen una línea y a rajatabla se tienen que adaptar ellos. Nuestro estilo no es ese, nuestro estilo va más a qué tenemos y cómo construimos. Entonces el jugador se siente dentro de las funciones más libres para hacerlo de acuerdo a lo que conoce”.

¿Prefiere cuadrangulares con o sin los grandes?

“A mí me parece que, más allá de los nombres, los ocho clasificados van a ser por méritos, si llegan a estar los equipos tradicionales, los grandes, los de renombre, bienvenido sea. Indiscutiblemente que por esa historia, los cuadrangulares terminan siendo más atractivos, son productos más fuertes y por supuesto que beneficia al mercado del fútbol; pero después, si no entran los de más renombre, los de más historia, tendrán que revisar por qué no y las finales serán bravísimas de todas formas”.

¿Cómo encontró equilibrio entre un equipo defensivo y ofensivo?

“Parte, por supuesto, de tener un par de muy buenos arqueros, que son garantía. La jerarquía y la experiencia de Aldair Quintana, el tener un arquero como Luis Vásquez que le genera competencia y que hace que su compañero no se siente seguro y no se distraiga, porque tiene a otro que está esperando su momento. Luego en la zona defensiva el nivel extraordinario de Jefferson Mena, que desde el primer día que nosotros llegamos se ha trabajado de una manera fabulosa y desde ahí, cada uno de los jugadores, línea por línea han entendido que el cero en nuestro arco nos da la tranquilidad y la confianza para ir a por el partido. Y luego el funcionamiento desde el sistema táctico elegido que va evolucionando, que tiene mil formas para defender y para atacar, dependiendo de lo que queramos proponer y ellos felices de desarrollarlo”.