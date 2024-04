Junior hizo enfadar al dueño de Botafogo: “Ha sido una actuación patética”

Junior de Barranquilla hizo ver mal a Botafogo de Brasil en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. El conjunto colombiano, en 41 minutos de partido, ya ganaba 0-3 gracias a la efectividad y el buen planteamiento de Arturo Reyes que desnudó los problemas del Fogao.

Tras el encuentro, el propietario del club, el multimillonario estadounidense John Textor, cuestionó la actuación del equipo, así como lo hecho por los defensores centrales, Lucas Halter y Alexander Barboza, que recurrieron en reiteradas ocasiones a los envíos largos al área. También dejó claro que el nuevo entrenador, Artur Jorge, está cerca de ser presentado, luego de haber aterrizado en la ciudad en los últimos días.

“Hoy ha sido una actuación patética del equipo. Nuestros capitanes lo saben. Tenemos un nuevo entrenador en camino. Abrimos una competición maravillosa, con una actuación horrible – se lamentó Textor después del partido”, fueron sus palabras públicas. En el camerino, también recriminó a los futbolistas, situación que suele ser usual tras los compromisos.

Según informó el medio Globo Esporte, Textor no vio el primer tiempo del partido en el estadio, pues se encontraba declarando ante la Policía Civil sobre posibles casos de amaño en el fútbol brasileño. Llegó al escenario deportivo con el 0-3 abajo y luego mostró su inconformismo con el resultado.

Junior fue “quirúrgico”

En rueda de prensa, el entrenador interino del equipo, Fábio Matias, quien es asistente del comité, reconoció los méritos del equipo campeón de Colombia para lograr el resultado. “Su equipo fue quirúrgico, tuvo las oportunidades, las tuvo, marcó el gol. Nuestro ataque, que marcó desde la última línea, se vio un poco obstaculizado por momentos. Con poca falta de presión o ajuste desde la primera línea de nuestro equipo. Hemos estado trabajando en esto desde hace algún tiempo para poder adaptarnos. En el entretiempo hicimos la corrección”.

Entretanto, respecto a la forma en la que Junior atacó las bandas, dijo: “Sobre estas transiciones o contra ataques contrarios por los flancos, se debió mucho más a que estábamos en una organización ofensiva y no teníamos una pérdida y presión adecuada. Cuando perdimos el balón no pudimos aguantar la presión. Y esto acaba, digamos, apareciendo mucho más en nuestros lados, en nuestra línea defensiva. Entonces, cuando miramos el juego en sí, solo cortamos la última línea. No fue el problema con la última línea. El problema estaba en situaciones de pérdida de balón en las que no estábamos organizados en los sectores que deberíamos haber estado”.

Botafogo, ahora deberá preparar el segundo partido del Grupo D de la Libertadores ante Liga de Quito, que cayó contra Universitario, en calidad de visitante, el jueves 11 de abril. Posteriormente, llegará el estreno por la Liga de Brasil contra Cruzeiro (el domingo 14 de abil).