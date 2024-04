Jueves 4 de abril las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Debido al hundimiento del proyecto de reforma a la salud en el senado de la República provoco varias reacciones de diferentes sectores en el departamento del Quindío, entre quienes defienden el proyecto y quienes aseguran que falta concertación para sacar adelante el mismo

James Benites del sindicato Soy San Juan del hospital en diálogo con Caracol Radio dijo que Colombia perdió una gran oportunidad de mejorar el sistema de salud y que reinaron las mentiras, los miedos y el negocio por encima de la buena atención en salud

Por su parte la representante a la cámara del partido liberal Piedad Correal que votó negativo en la votación en la cámara indicó que la falta de concertación del gobierno aceleró el hundimiento de la reforma, aunque tenía puntos con los que estaba de acuerdo, había otros en los que el gobierno nunca modificó su posición.

En Caracol Radio Armenia estuvimos a las afueras de la sede de la EPS Sanitas al norte de la ciudad frente al parque de Los Fundadores donde los usuarios de esta entidad manifestaron su preocupación por la intervención de la Superintendencia de Salud.

Nelson Redondo Marín, usuario Sanitas Desde hace 26 años indicó “soy usuario de esta EPS hasta el momento muy bien excelente nunca he tenido problemas y tengo mi cita médica normales y no ningún problema, pero sí nos preocupa lo que está pasando con la intervención, que el gobierno era de proponer otro sistema porque es que llevamos muchos años en esto y Sanitas ha sido una excelente EPS”

Adriana Sánchez por su parte expreso “Totalmente preocupante yo soy usuario, hace más de 15 años de Sanitas, tuve mis tres hijos, tengo tres cirugías y me han prestado un servicio óptimo entonces y es lo más estable que hay entonces yo no entiendo por qué se inventan intervenir cuando esta mañana vi las noticias y decía, o sea, realmente Sanitas está en un déficit es por lo que le debe el gobierno las otras EPS porque ellos y sin embargo se sostiene que no terriblemente preocupante porque qué vamos a hacer los afiliados,

En el Quindío califican como crónica de una muerte anunciada la intervención de la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas

El secretario de Salud del departamento, Carlos Alberto Gómez recordó que en el mes de febrero la EPS dijo que reducía sus reservas patrimoniales lo que desencadenó la afectación en la operación financiera y su actividad de prestación de servicios.

Fue enfático que la intervención es similar a las ya realizadas con otras EPS del país donde la Supersalud asume las responsabilidades administrativas y operativas de la prestadora con el fin de llevarla a punto de equilibrio, pero advirtió que si no es posible podría ser liquidada finalmente.

Agregó que son más de 16 mil usuarios en el régimen subsidiado y 65 mil en el contributivo. Entregó un mensaje de tranquilidad entendiendo que la operación sigue con normalidad por el momento lo que no afecta la prestación de los servicios por parte de la EPS en el departamento.

Cabe recordar que la supersalud también intervino la Nueva EPS que es la entidad que tiene la mayoría de usuarios en el departamento del Quindío.

Como Gilberto Alzate Bermúdez, de 68 años de edad, fue identificado el hombre que decidió acabar con su vida en las últimas horas en Armenia, era conocido por laborar en la Droguería de Las Acacias en la ciudad.

Crece la preocupación por la situación de salud mental en Armenia, autoridades exhortan a instituciones a establecer rutas de atención

Frente a los casos de suicidio que se han registrado en el Quindío y que se han concentrado lamentablemente en la ciudad como el ocurrido en las últimas horas de un farmaceuta de una reconocida droguería, el secretario de Gobierno Andrés Buitrago llamó la atención a las instituciones para establecer rutas de atención para personas que cuenten con cuadros de depresión que lleve a conductas suicidas.

Puntualizó que una de las mejores estrategias para hacerle frente a la problemática tiene que ver con que no sea una entidad externa la que genere el diagnóstico, sino que sean los compañeros de trabajo que alerten cualquier situación de riesgo.

Recordemos que son 14 los suicidios registrados en el departamento a la fecha.

Las autoridades investigan la muerte de un japonés en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Gaitán de Armenia

De acuerdo con la información de la Policía del departamento, el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Katsuya Shimizu de 79 años de edad fue encontrado en la habitación de un hotel de dicha zona de la ciudad.

Aún la muerte está por establecer ya que de acuerdo al reporte no tenía signos de violencia así que avanzan las investigaciones para determinar las causas.

Enviaron a la cárcel a un hombre que habría agredido sexualmente a su primo de 13 años de edad en Armenia, imputado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años

Según la investigación, la víctima habría sido sometida a vejámenes sexuales en múltiples oportunidades. Armenia y por petición de una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Quindío, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre, presuntamente implicado en las agresiones sexuales contra un primo suyo de 13 años.

La investigación evidenció que los abusos habrían ocurrido entre enero de 2020 y enero de 2021 cuando el presunto agresor habría pasado varias noches en la vivienda de sus familiares, ubicada en el barrio Vista Hermosa de Armenia. Este caso fue denunciado por la madre del menor vulnerado, quien habría sorprendido al presunto agresor cuando sometía a vejámenes sexuales al joven.

Autoridad ambiental suspendió actividad de minería ilegal que particulares desarrollaban en la vereda Calle Larga de Calarcá

Así lo informó el director general de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), tras el operativo desarrollado por la Unidad de Reacción Inmediata Ambiental, el equipo de Minería de la CRQ y el grupo de Carabineros de la Policía Nacional en un área de influencia del río Quindío.

Durante la inspección, encontraron una mini draga operando en el río, presuntamente extrayendo oro, de manera ilícita. Constataron que no existía ningún título minero ni una licencia ambiental otorgada por la corporación por lo que se procedió con el decomiso y destrucción de los elementos.

Durante el 2023, a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Uniquindío llegaron 5 casos de violencia de género, a los que se suman 2, que se han presentado en lo corrido del 2024. Los casos mencionados se han dado en conductas relacionadas con acoso sexual y violencia física y verbal, situaciones que han afectado a estudiantes y docentes de esta institución.

Jhon Fernando Vélez Valencia, abogado y jefe de la Oficina, explicó frente a la responsabilidad de la dependencia: “Nosotros nos encargamos de hacer el trámite pertinente cuando se presentan tales circunstancias. En la Universidad se presentan varias situaciones de violencias, sin embargo, no siempre llegan a Control Interno Disciplinario por muchas razones, entre ellas, miedo, coacción, desconocimiento, entre otras razones que resultan ajenas”.

Frente a los casos mencionados, se informó que se encuentran en etapa probatoria: hay llamados a declaraciones y solicitudes de las pruebas pertinentes. En otros casos, en los próximos días habrá espacio para pliego de cargos.

De igual manera, se destacó que, procesos antiguos fueron archivados por falta de pruebas.

La Alcaldía de Calarcá expidió el decreto 093 del 8 de febrero de 2024 por medio del cual se adoptan medidas en relación con el consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas y prohibidas en áreas de espacio público o lugares abiertos al público con presencia de menores de edad en el municipio de Calarcá y se dictan otras disposiciones, con el fin de controlar y regular la venta y distribución de sustancias en parques, colegios y zonas de interés comunitario.

En el Quindío sostienen que inescrupulosos estarían detrás de mensajes alusivos a las Farc y advierten sobre incremento de llamadas extorsivas por parte de la delincuencia común

En medio del consejo de seguridad extraordinario realizado en el municipio de Génova fue analizada la situación de los mensajes alusivos a las Farc que han aparecido en la zona rural de Salento.

La secretaria del Interior del departamento, Juana Gómez explicó que de acuerdo con la información entregada por las autoridades los letreros no tienen coherencia porque hacen relación a dos grupos armados organizados liderados por diferentes personas.

Debido a lo anterior resaltó que son inescrupulosos que están aprovechando el momento actual debido al anuncio de disidencias para generar zozobra y desestabilizar la percepción de seguridad.

Envío un mensaje a los ciudadanos a que denuncien cualquier información o situación sospechosa que evidencien para generar la respectiva información y finalmente advirtió que a raíz del panorama pueden incrementar el número de llamadas extorsivas por parte de delincuencia común.

Autoridades de salud en el Quindío advierten que se mantiene el brote de dengue superando los 500 casos

Y es que ya son dos meses en los que se mantiene la tendencia al incremento de la enfermedad debido a las condiciones climáticas en el departamento.

El secretario de Salud, Carlos Alberto Gómez llamó la atención a la comunidad a intensificar las medidas de protección para disminuir el impacto negativo de la enfermedad como es realizar acciones para eliminar los criaderos lavando los tanques y consultar oportunamente en caso de sintomatología.

La jefa de la oficina de epidemiología de la Secretaría de Salud de Armenia, Liliana Quintero Álvarez afirmó que, el año pasado, en Armenia, se notificaron 153 casos de dengue en el Sistema Nacional de Vigilancia - SIVIGILA, mientras que este año, con corte al 1 de abril se habla de 500 casos registrados, además del fallecimiento de un adulto mayor por el virus que fue confirmado por laboratorio y dos más que se encuentran en estudio, "

En el marco del programa Deporte Social y Comunitario del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera), se llevará a cabo hoy jueves 4 de abril a la 1 de la tarde el ‘Festival Deportivo Inclusivo’, en la plaza de Bolívar que contará con la presencia de varios deportistas de asociaciones, clubes y ligas de discapacidad de la ciudad, quienes participarán en la exhibición de siete disciplinas para deportivas.

Desde hoy inician los pagos del programa Colombia Mayor para más de 23 mil beneficiarios en el Quindío

Recordemos que son 23.729 los beneficiarios del programa Colombia Mayor en el departamento que recibirán hasta el 20 de abril los pagos correspondientes.

La directora del departamento de prosperidad social en el Quindío, Luz Helena Forero resaltó que el proceso es a través del operador bancario SuperGiros en los puntos Facilísimo en cada uno de los municipios.

Precisó que será mediante la modalidad de pico y cédula donde hoy jueves será para las terminadas en 1, viernes 2, sábado 3, lunes 4 y así sucesivamente.

40 mil hamburguesas apuntan a vender en festival en el municipio de Calarcá

Desde mañana 5 de abril y hasta el domingo 21 se llevará a cabo la tercera edición de la mejor hamburguesa de la Villa del Cacique 2024.

Felipe Barahona de puebliando por Calarcá dio a conocer que contarán con la participación de 39 empresarios formales que con sus establecimientos comerciales tendrán una variedad de hamburguesas para esta nueva versión del festival gastronómico.

Señaló que el promedio en el precio de las hamburguesas es de 18 mil pesos por eso aspiran una derrama económica importante. Reconoció que los alimentos para elaborar la hamburguesa son de productores y campesinos de la región lo que también es clave en el evento.

En deportes, Cuatro medallas de oro ganaron atletas del Quindío en el Campeonato Nacional de Lanzamientos y Velocidad que se llevó a cabo el fin de semana.

Camilo Andrés Redondo Magdaniel, quien obtuvo medalla de Oro en la prueba de 200 metros planos; Kevin Andrés Agudelo López, medalla de Oro en 400 metros planos categoría U20 y medalla de Oro en 400 metros planos categoría U20 y Manuel Fernando Henao Jiménez Medalla de Oro en 400 metros planos.

