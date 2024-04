Fredy Montero y su compromiso con el Deportivo Cali: “Para grandes retos, grandes hombres”

Fredy Montero es nuevo jugador del Deportivo Cali y volverá a competir el torneo colombiano, en el cual se encuentra ausente desde el 2013, cuando figuraba en el plantel de Millonarios. Montero volvió a su primera casa con la tarea de sacar al equipo vallecaucano de la complicada situación que lo mantiene cerca del descenso.

En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, el experimentado delantero confesó las razones que lo llevaron a firmar con el conjunto vallecaucano, los compromisos de cara a la temporada restante y sus planes en lo que queda de su carrera, entre otros.

“Lo primero es venir a ayudar al equipo en esta difícil situación. Todos saben que este fue el equipo que me ayudó a ser profesional, que me formó y que gracias a eso logre hacer una carrera en el exterior. No podría perdonarme si miro hacia adelante y no he participado en el año más difícil de la institución cuando puedo hacerlo”, expresó el jugador.

El buen hijo vuelve a casa

Los primeros años de su carrera datan de 2005 con el Deportivo Cali, cuando debutó. Allí fue donde realizó todo su proceso formativo, el cual recuerda por la manera como selló su primera experiencia internacional. “Llegue al Cali en 2001 con 12 años. Estuve ahí hasta que en el 2008 término como goleador del fútbol colombiano, y ahí es donde se da la transacción a la MLS”.

Su llegada coincidió con uno de los momentos más complejos en la historia de la institución. Hecho que genera un compromiso especial. Aunque el camino está cuesta arriba, Montero ve oportunidades en un plantel que mezcla juventud con experiencia. “Es un tema difícil. A muchas personas no creen, pero veo la plantilla del equipo y creo que hay muchos jugadores con mucha calidad, con mucha trayectoria y obviamente confió de que esta situación se va a voltear y vamos a salir de esta porque el Cali merece estar en los puestos de los primeros lugares y pelear el título”.

El retorno en los planes del 9

El nacido en Campo de la Cruz, Atlántico, recalcó que su retorno al país siempre estuvo dentro de sus planes. A pesar de tener una destacada carrera en el fútbol norteamericano, quiso decirle adiós al fútbol en el club que lo vio nacer como profesional.

“Volver a Colombia siempre estuvo en mis planes. Obviamente, tuve que esperar por el tiempo adecuado, gracias a Dios se dio la oportunidad porque aunque estaba negociando con el Seattle Sounders para esta temporada, no estaba seguro de que esa oferta en la mesa era la mejor para mí. Quería jugar, quería mostrar todavía el talento que Dios me dio para jugar futbol y para marcar goles. Todo eso se unió y la posibilidad de venir a ayudar al Deportivo Cali va más allá del dinero, así que estoy contento de estar aquí. Quiero empezar a jugar y ayudar a mis compañeros de hacer parte de esta institución”, añadió.

Por último, Montero recalcó que la tarea que tiene con el equipo es un compromiso al que no cualquiera se mide, y que sus esfuerzos estarán enfocados en regresar al Deportivo Cali, en regresar al equipo a sus años de victoria.

“Venir a Colombia es más por el tema de competir, más por volver a jugar, por ser parte de un equipo que pelea títulos, que hoy necesita salir adelante de la situación del descenso, pero para grandes retos, grandes hombres”, concluyó.