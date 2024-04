Usuarios de Sanitas en Medellín critican intervención del Gobierno Nacional

Medellín

Después de la medida adoptada en el día de ayer por la Superintendencia de Salud para la intervención de la EPS Sanitas , que cuenta con alrededor de 6 millones de afiliados en el país, este miércoles los usuarios se acercaron a la sede de Medellín con algunas preocupaciones por su atención además de indignación por la decisión del Gobierno Nacional, pues según expresan, se sienten satisfechos con el servicio de salud.

“Nos han atendido absolutamente bien, nunca nos han negado un medicamento, hemos tenido cirugías de alto costo y sin embargo nunca nos han puesto problema. Nunca te demora siquiera ocho días para que te atiendan una cita”, “Es para mí la mejor, los años que llevo con Sanitas me ha trabajado muy bien, yo soy paciente quirúrgico de cáncer de próstata y donde esté me han corrido a tiempo con todo. Yo no creo que sea necesaria esa intervención, quieren dañar una de las mejores EPS, porque he pasado por varias y esta para mí es la mejor”.

El panorama en la sede de Punto Clave en Medellín ha transcurrido con total normalidad donde las personas se han acercado a realizar sus diferentes trámites, autorizaciones y citas.

Diana Marcela Hernández, coordinadora regional de servicios de Antioquia de EPS Sanitas, explicó: “Nuestro servicio se viene prestando con toda la calidad, con toda la satisfacción para nuestros usuarios y los lineamientos es continuar prestando lo mejor que podamos el servicio a nuestros usuarios”.

La EPS tiene 147.414 afiliados, 131.028 bajo el régimen contributivo y 16.386 en subsidiado en Antioquia. A su vez, la Gobernación del departamento reportó que al corte de junio y diciembre del año pasado, se recibieron 7 quejas y en lo que va corrido del año, 2. Todas estas por demora en asignación de citas médicas y deficiencia en la entrega de medicamentos, lo que en esta parte del país, según lo que expresa los usuarios, contradijera la explicación de la decisión del Gobierno Nacional, donde manifiestan que la EPS no ha hecho una buena administración de los recursos lo que ha ocasionado, según la Superintendencia, múltiples quejas de los pacientes que reciben atención de salud en Sanitas.