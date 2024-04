Moreno Paz valoró el planteamiento de Millonarios: “Salimos a jugar de tú a tú a Flamengo”

Pedro y Álex Moreno Paz en el duelo entre Millonarios y Flamengo. (Photo by Andres Rot/Getty Images)

Millonarios inició su camino en la Copa Libertadores 2024 con un heroico empate a un tanto con Flamengo en El Campín. Si bien el cuadro capitalino pudo haberse llevado la victoria por lo visto en el primer tiempo, el penalti convertido por Pedro y la expulsión de Larry Vásquez pusieron cuesta arriba el resultado. Ahora bien, tras una gran jugada individual de Emerson Rivaldo Rodríguez, la igualdad la terminó sellando Daniel Ruiz.

Una de las figuras del partido fue Álex Moreno Paz, quien fue titular en lugar del lesionado Andrés Llinás. En diálogo con El VBAR Caracol, el zaguero central se refirió al planteamiento de cara al crucial compromiso y reveló las palabras que le dio el entrenador Alberto Gamero para llenarlo de confianza.

Preparación del duelo ante Flamengo

Alberto Gamero lo llenó de confianza en la previa

“El profe Gamero me generó confianza, porque sabe de mis capacidades. Más allá de eso, sabe que somos un grupo en el que todos nos trabajamos de la mejor manera. Si él decidía contar con nosotros era porque teníamos la capacidad. Me generó confianza de que podíamos hacer las cosas bien y así fue”.

Marcaje a Pedro

“Tenía la misión de tenerlo cerca, porque es un jugador bastante hábil, que en la Liga de Brasil es un referente. La idea era no dejarlo voltear y tenerlo muy cerca... En el primer tiempo, iniciando el partido, tuvimos desconcentraciones. Menos mal pudimos sostener el resultado en el primer tiempo y no nos fuimos abajo”.

Jugarle de frente a Flamengo

“La idea era salir a proponerles a ellos. Jugarles de tú a tú, porque se venía trabajando en la semana de una manera muy buena y el profe Gamero sentía la confianza por los jugadores que tenemos. Queríamos someterlos por la altura. Si bien por momentos ellos tuvieron el balón, la idea siempre fue salir a proponer”.

Penalti y expulsión que cambió todo

Explicación del árbitro por el penalti

“En el penalti, el árbitro decía que Larry sí lo empuja, pero lo que reclamaban muchos de los compañeros era que en la jugada, el jugador se le pone por delante a Larry y tirarse. Eso se discutía. Él (árbitro) decidió y fue algo que se aceptó”.

Se repusieron a la expulsión de Larry Vásquez

“Logramos rescatar el partido, porque era para ganarlo. Lamentablemente no concretamos las opciones que tuvimos en el primer tiempo. Ya en el segundo, cuando nos hacen el gol y nos expulsan uno, pudimos lograr el empate. Conseguimos el resultado que es algo rescatable en la Libertadores, ante un rival tan difícil como lo es Flamengo”.

Actualidad en Millonarios

Inicios en el fútbol

“Aproximadamente hace 4 años llegué a Millonarios. Tengo 21 años y mido 1.88, soy de Quibdó, Chocó. Salí de la escuela Formación Alemana, que es de Bogotá. Estando allá jugamos un partido en la sede de Millonarios y desde ahí inicié con la básica de Millonarios, ahí me mostré. Era solo formación. Ya con el tiempo y los torneos de las fuerzas básicas, me fui consolidando y firmé mi primer contrato como profesional”.

Admiración por Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas

“Con cualquiera de los dos. Con Llinás no he tenido la oportunidad de jugar mucho, porque normalmente yo soy quien lo reemplazo cuando no puede estar. Con cualquiera de los dos jugaría porque son grandes jugadores”.

Aspiraciones en Liga

“Esperamos seguir sumando. Volvimos a esa racha positiva, porque veníamos de una no tan buena. Los muchachos han venido ganando estos partidos y esperamos seguir sumando para entrar a los ocho”.