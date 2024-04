¿Qué dicen víctimas de las Farc sobre anuncio de nuevo bloque de disidencias en Quindío?

Armenia

Víctimas de las Farc en el Quindío, lamentaron este anunció de un nuevo bloque de las disidencias y que tendría injerencia en el Quindío.

Clementina Murillo que fue víctima de toma guerrillera en el municipio de Pijao donde debido a un cilindro bomba perdió una de sus extremidades inferiores señaló que esta no fue la paz total que prometió el gobierno del presidente Gustavo Petro

En diálogo con Caracol Radio Clementina señaló “Amables oyentes de caracol, buenas tardes Adrián respecto al anuncio de las Farc muy preocupante porque entonces ya se van a poder dar de todo Colombia, muy triste que el gobierno esté dejando coger ventaja de esta manera.

Y agregó “Esa es la paz total que no se está dando, nos anunció una paz total y resulta que está es permitiendo que estos grupos vuelvan y se organicen, muy triste la noticia muy duro para nosotros las víctimas ya con miedo de estar en el departamento ya con miedo de estar en el país ya no sabe uno que camino a coger, porque sabemos que ellos toman retaliación contra nosotros para mí es una situación muy difícil muy dura y recibo esa noticia con mucha tristeza con mucho dolor en el alma no tengo más palabras la paz y la tranquilidad del Quindío se va a acabar.

Cabe recordar que en el Quindío operó el frente 50 de la Farc que generó muerte, desplazamiento, atentados, ataques, conflicto, inseguridad en la zona cordillerana del Quindío, y también hubo incidencia del frente 21 en límites con el departamento del Tolima.

