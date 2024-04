Los argumentos de Petro sobre la necesidad de una reforma a la salud

El presidente Gustavo Petro ha defendido vehementemente su proyecto de reforma a la salud en diversos escenarios, destacando los problemas sistémicos que enfrenta el sistema de salud en Colombia y la urgencia de implementar cambios significativos.

Según el mandatario, las EPS han malversado billones de pesos del erario público durante años, afectando la calidad de la atención y dejando en evidencia deficiencias en los indicadores de salud, como la mortalidad materna e infantil, que se sitúan entre los peores de la OCDE.

Además, Petro ha señalado la precaria situación laboral de los profesionales y trabajadores de la salud, evidenciando la necesidad de mejorar sus condiciones salariales para garantizar una atención óptima y digna para todos los colombianos.

En una alocución presidencial, el mandatario hizo un llamado a la población para respaldar su iniciativa, destacando la importancia de brindar igualdad de oportunidades en el acceso a la salud, independientemente de la capacidad económica de los ciudadanos

Sin embargo, frente a la posibilidad de retirar el proyecto del Congreso, Petro fue enfático al afirmar que no cederá en su lucha por una reforma integral.

“El Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma a la salud. El sistema actual no es sostenible, punto. La mayoría de las EPS, no todas, pero la mayoría, incumplieron las normas y hay billones de pesos en las llamadas reservas técnicas perdidos. Así que el gobierno entra a actuar. El INRI va a quedar sobre el Congreso, que no fue capaz de hacer una reforma a la salud cuando más se necesitaba, si es que adopta esa posición”, señaló.

Además, Petro advirtió sobre las consecuencias de mantener el sistema actual, donde se estima que se han perdido al menos 35 billones de pesos en reservas técnicas.

El presidente atribuyó la resistencia a la reforma por parte de algunos congresistas a intereses de intermediarios privados del dinero público, a quienes acusó de obstaculizar cualquier cambio que beneficie al pueblo colombiano.