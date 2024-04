Lo que podía ser una transición tranquila y ordenada ahora será de golpe: Petro

Colombia

En medio de la Asamblea Cafetera, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el archivo de la reforma a la salud en el Congreso de la República, expresando su decepción por la falta de voluntad política para llevar a cabo cambios significativos en el sistema de salud colombiano.

Petro lamentó que cualquier intento de acuerdo nacional en la salud se haya convertido en una “carreta”, señalando que a pesar de los cambios realizados al proyecto inicial para permitir la continuidad de las EPS con transformaciones, no se cumplió con lo acordado.

El mandatario cuestionó al Congreso y advirtió que lo que podría haber sido una transición ordenada ahora será de golpe.

”Mire lo que nos pasó con el proyecto de la salud, hace casi dos años no había en el proyecto EPS, se acababan. Vinieron los partidos a decir que como así, pero es que el dinero es público, lo están usando ellos y los resultados no son buenos, pasaron a una concertación, un gran acuerdo nacional que se volvió carreta”, señaló el presidente.

A esto agregó:”El gobierno pide que las eps sigan, pero para poderlas salvar no pueden ser aseguradoras porque tienen que tener reservas técnicas , pero no les gustó entonces ahora los congresistas de las EPS dicen que no las votan. Lo que nos están diciendo el mismo congreso es que se quiebran las eps, ahora nos toca resolverlo, lo que podía ser una concertación, ahora es de golpe, por qué y para que, cuando lo que tenemos entre manos son vidas humanas”.

Además, Petro agregó que las EPS habrían pagado a congresistas para hundir el proyecto de reforma, destacando la urgencia de abordar esta situación dado el impacto directo en la vida de los ciudadanos.