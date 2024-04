En quince días inicia el transporte escolar fronterizo en Cúcuta

Cúcuta

En reunión con los padres de familia de una de las instituciones educativas con mayor número de estudiantes migrantes en la ciudad de Cúcuta, la Secretaría de Educación anunció el inicio de la prestación del servicio de transporte escolar en aproximadamente quince días.

Después de varios meses,más de mil estudiantes provenientes del municipio fronterizo de Pedro María Ureña se verán beneficiados, facilitando su traslado desde el puente internacional Francisco de Paula Santander hasta las instituciones educativas.

“Desde enero empezamos a hacer la solicitud al Ministerio para que nos ayudara a seguir contando con este importante programa, nos da viabilidad de contratarlo, pero no nos va a girar los recursos, lo que nos dice es que podemos tocar una parte de los compromisos patronales, y empezamos a hacer nosotros desde la Secretaría la tarea de resolver o verificar si contamos con los recursos correspondientes, y es verdad que nos autorizan pero no nos van a soltar los recursos, y afectar los compromisos patronales nos puede ver afectados en la nómina de noviembre y diciembre, pero la intención de la administración municipal es contar con este transporte escolar. Ya hemos venido haciendo el trámite y ya logramos conseguir los recursos de acuerdo a la autorización del Ministerio, y estamos ya próximos a contratarlo, lo importante es garantizar que estos niños que son residentes de Venezuela, específicamente en el sector de Ureña, puedan contar con ese transporte” dijo a Caracol Radio Carlos García Alicastro, secretario de educación de Cúcuta.

Los padres de familia celebran la gestión realizada, pero manifiestan que les queda la preocupación de lo que pueda suceder con este programa el próximo año debido a los anuncios de falta de recursos.

“Nos dicen que dentro de quince días o antes ya el transporte escolar para los niños de Ureña va a ser un hecho, porque recursos no hay suficientes, que probablemente nos garantice el transporte este año, pero no va a haber transporte escolar para el 2025, y la verdad no sabemos qué hacer porque la situación económica es fuerte, dependemos mucho de Cúcuta y la situación también está fuerte” dijo Doris Gómez, presidenta del Consejo Padres del Colegio Misael Pastrana.

Con estos anuncios se lograría solventar una de las grandes problemáticas que tiene la educación en la capital nortesantandereana en su atención a la población migrante.