César Farías explotó en el duelo ante DIM: “Estábamos bien y recibimos un gol tan pendejo”

América de Cali sigue soñando con clasificar a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. El cuadro vallecaucano viene de golear 1-4 al Independiente Medellín en el Atanasio Girardot y ya suma cuatro jornadas sin conocer la derrota, balance que lo tiene en la octava casilla del campeonato con 19 unidades y +4 en la diferencia de gol.

César Farías habló en El Alargue de Caracol Radio sobre la victoria frente al conjunto antioqueño y la mejoría que han venido mostrando sus dirigidos en el certamen local, especialmente en faceta defensiva. Asimismo destacó las virtudes del grupos, las cuales pudieron verse empañadas cuando los resultados no acompañaban.

“En Águilas tuvimos 15 días de trabajo previos al arranque del campeonato; en cambio, acá en América llegamos ya arrancado el torneo. Teníamos que pasar esa línea. En el partido frente al DIM se vio un equipo que está un cambio arriba, que cuando cambia de ritmo o va al choque tiene la fuerza necesaria y la resistencia para repetir acciones. Eso nos permite llegar un momento que es durísimo. Acá en el fútbol colombiano no hay partido fácil, todo el mundo se juega algo por el tipo de formato y eso conlleva a que el camino sea áspero, pero nosotros llegamos en nuestros mejor estado de forma”, sentenció el estratega venezolano.

Finalment, Farías aprovechó para referirse al próximo duelo liguero frente al Junior de Barranquilla en el Pacual Guerrero y de paso habló sobre la competitividad que se ve en Colombia. “El fin de semana tenemos que dar un paso importante ante el campeón colombiano, hacernos muy fuerte de local, reencontrarnos con nuestra hinchada y abrazarnos para ir por los tres puntos”, explicó.

Victoria sobre Independiente Medellín

Mejoría en el juego

“El escenario, el rival y el momento arroja toda esa sensación. La eficacia del equipo, el atrevimiento, la insistencia. Salir de un tiempo que ha sido batallado, luchado, y que ha ido forjando un carácter importante. Cuando uno va sumando esos factores, obviamente a uno también le da la misma sensación de mejora”.

Sigue el sueño de la clasificación

“Ha sido una una parte fundamental que el equipo haya podido sostener las posibilidades de estar todavía con vida. Dentro de las partes adversas que ha tenido, eso también le ha repercutido en poder sacar aspectos positivos. El carácter, la paciencia, la insistencia de poder doblar un resultado, el poder estrecharse entre jugadores, el poder afinar su relación y su necesidad de cara lo que se va presentando”.

Se rompió una floja racha en Medellín

“De los últimos 12 puntos hemos sacado 10. Los dos puntitos que se nos escaparon fueron en la altura, que realmente no es fácil y que los resultados no le son favorables históricamente al América. También ganamos en una plaza que tampoco le es tan favorable y que en los últimos registros no le había sido tan asequible, ante un rival como lo es el Independiente Medellín con el profesor Arias. Esos partidos son los que te demuestran que estás en la capacidad y que te dan seguridad”.

Molestia por el gol recibido

“Ayer arrancamos perdiendo y yo pocas veces me molesto cuando nos llega un gol, pero sabiendo que estábamos bien y que nos hagan un gol de una segunda pelota, que le pegó mordido desde fuera del área, me dio duro de verdad. Después me trate de tranquilizar, porque reaccioné hasta con rabia. Los demás no lo tienen porqué saber, pero nosotros internamente sí: Estamos bien y vamos a recibir un gol tan pendejo. Vi las reacciones del equipo, los jugadores entre ellos empujándose. Eso me enfocó nuevamente en el partido. Los jugadores tuvieron la respuesta inmediata, asertiva, propositiva y se dieron cuenta de que el partido era para ellos. Lo disfrutaron al máximo y no los hicieron disfrutar muchísimo también”.

📸 Postales de nuestra goleada 1-4 ante Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. 👹 pic.twitter.com/AqIEJdfpZ0 — América de Cali (@AmericadeCali) April 1, 2024

Aspectos que se han mejorado

Solidaridad del equipo

“No creo que sea una cuestión de idea, sino de que hay unos jugadores con talento, que tienen un buen funcionamiento y que han podido ir estrechándose, ir pegando espalda con espalda ante toda la vicisitudes. Eso le da una plasticidad diferente al equipo, no solamente tiene un solo patrón, sino que en esa versatilidad le dé más oportunidades de crear opciones de gol”.

Los datos avalan el buen juego, lo mental a veces falla

“Ha sido un equipo que en la data está bien y es lo que ha permitido llevar este trabajo adelante. No habíamos podido estar tan finos. Somos uno los equipos que menos recibe gol, somos el equipo que más remata puerta contraria, estamos entre los que más genera pases en el área contraria, somos de los tres primeros equipos que más invadimos el área contraria. Cuando uno uno ve esos números de la data, sabe que ha faltado el aspecto emocional, la tranquilidad para tener esa contundencia. A partir de ahí queda entrar en confianza y seguridad, que es una parte fundamental, no solamente del juego, sino de la vida. Eso nos estaba faltando en algunos momentos del tránsito a la transformación del equipo. Esto tal vez tardó unos días más, porque el equipo también tiene jugadores con una edad avanzada y el trabajo de la fuerza necesitaba un poco más de tiempo”.

Se sobreponen a las dificultades

“Creo que el esfuerzo que hacen los jugadores es notorio. Esto luego de haber tenido siete tarjetas rojas, tener 15 lesionados, quedar fuera de la Sudamericana. Todos esos aspectos conllevan a tener un entorno no favorable. Como es lógico, en un equipo grande la crítica también es severa y cuando los resultados salen se pueden ver las cosas positivas, mientras que cuando no es más difícil verlos. Internamente siempre tenemos que ser muy reflexivos y poder analizar los dos aspectos: los negativos y los positivos. Los positivos para tratar de potenciarlos más; los negativos para corregirlos, buscarle soluciones y entender las oportunidades que tenemos por delante. Lógicamente, es una cuestión de creer en el trabajo, de tener paciencia, de tener estómago y creo que la peor parte ya la hemos ido pasando”.

Soportar las críticas

“Las zonas de confort a veces no te permiten desarrollar el máximo de lo que eres como entrenador. En este país, (Carlos) Bilardo dijo que los buenos técnicos salen de los equipos pequeños. Yo le agregaría que los entrenadores se ven en las dificultades, porque ganando todos somos buenos, pero perdiendo hay que sostener, plantar cara, convencer, seducir, trabajar y saber callar y soportar. Debes tener la fuerza necesaria de revertir todo, de revirarse e ir por más. No sé cuál sea nuestro futuro, no tengo una bolita mágica, pero sí siento que el camerino está fuerte”.

Elogios a Harold Rivera

“Tengo muy buena relación con Guillermo Celis por nuestro pasado reciente. En lo que yo analizaba la plantilla, le dije que nos podía hacer falta un jugador en tal zona y le pregunté si sabía de alguien que yo no tuviera en el radar, para ficharlo antes de que cerrara el libro de pase. Él me dijo: “Profe, mire que ahí está Harold (Rivera). Ese muchacho juega muy bien, le ha faltado imponerse nada más”. Y le prestamos mucha atención. La verdad que de inicio nos dio todas esas sensaciones, pero lamentablemente se hizo expulsar. El carácter le jugó una mala pasada por todas las condiciones buenas que tiene. Él es hijo de un futbolista, hijo de un entrenador, tiene experiencia y dificultades que le han permitido desarrollar su carrera. Es un profesional y una gran persona, pero entiende el juego con facilidad y lo expresa bien. Tiene todo el perfil para para ser entrenador el día de mañana o trabajar en un cuerpo técnico. Nosotros percibimos todo eso, pero me tocó hablar con él, desde mi experiencia por mi propio carácter, de que tenía que dominarse y ser más fuerte que eso. Si no era capaz de controlar su temperamento en esas acciones, no iba a ser capaz de de controlar a un rival o controlar a sus compañeros o controlar la pelota. Hemos venido trabajando en eso y conversándolo mucho. Él siempre está abierto, está dispuesto, es un caballero”.

🤩 ¡Qué actuación! Doblete de Cristian Barrios para comandar la remontada en Medellín y ser la figura del encuentro. ⚡️ ¡𝗗𝗮𝗹𝗲, 𝗖𝗕𝟳! 🫃⚽️ pic.twitter.com/gDOhSFoaCQ — América de Cali (@AmericadeCali) April 1, 2024

Lo que viene para el América

Duelo ante Junior

“Un partido hermoso, que todos queremos jugar. Es el actual campeón de Colombia, que reforzó su nómina. Es un equipo con capacidad, con jugadores de jerarquía, con una nómina extensa. Nosotros tenemos la ilusión de dar un partido en el que podamos llevarnos los tres puntos y que eso nos mantenga en la carrera. Es importantísimo ganar esos tres puntos, lo tenemos presente, pero no nos podemos llenar de ansiedad, sino de esa seguridad que estamos mencionando, esa confianza que da el poder tener un camerino sano, una banda de amigos que allá dentro se mata uno por el otro”.

Presencia en los cuadrangulares

“Primero tenemos que clasificarnos. En Colombia, cuando empiezas a sacar las cuentas, hay muchísimos equipos grandes, es más que en los otros países. Tienes dos por ciudad, de las ciudades grandes. Barranquilla es la única ciudad grande que tiene a Junior nada más, con esos ya son siete, pero tienes también al Once Caldas que ha sido campeón de Copa Libertadores, Tolima que ha tenido sus últimas dos décadas de equipo internacional. Están los proyectos regionales, como son el Bucaramanga, el Pereira también, desde afuera he visto situaciones así con con Cúcuta, con Pasto. En el fútbol colombiano se vuelve difícil entrar dentro de los ocho y más en una situación como la que se dio cuando llegamos, que sabíamos que iba a ser difícil”.

La presión siempre va a estar

“Desde que llegas el día uno, no es que te dicen: “Vamos a ganar, vamos a dejarlo todo”. No. La forma común que te dicen es en forma de amenaza: “Hay que ganar”. No te lo dicen de forma muy cariñosa. La exigencia, yo creo que está bien y uno está acostumbrado a eso. En otros equipos si bien no tienen esa presión de las hinchadas, tienes la presión del propietario, del entorno, del periodismo. Con trabajo, uno va demostrando que vino a contribuir y a dar una mirada distinta. Es una cuestión de cómo lo veas. A este equipo no lo dirige cualquiera, sostenerse ante la dificultad no lo sostiene cualquiera. Yo no tengo ninguna historia que me una con el equipo ni el fútbol colombiano, entonces yo no tengo esa ventaja que que haya podido tener otro que jugó en el club. Son muchos factores que cuando los analizas en cortico, sabíamos que venían. Esa es la pasión que siente un entrenador, el gusto por los desafíos. Toda mi vida he sido un hombre de retos y desafíos, ojalá podamos terminar de llevar al América a algo muy importante. Las señales que va dando el juego, incluso perdiendo, sabemos que estamos en la capacidad de lograr cosas. No nos hemos sentido superados futbolísticamente, sí en el resultado y tenemos cosas por corregir, pero la data muestra el porqué se está en el lugar donde se está”.