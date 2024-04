Estos depravados creen que pueden hacer lo que quieran, es una degradación absoluta: Fico

La Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló la identidad del ciudadano extranjero que fue hallado en el hotel Gotham, ubicado en el barrio El Poblado, con dos menores de edad en estado de indefensión.

“Quiero que el mundo entero sepa quién es este depravado, porque yo quiero que no solo se sepa en Colombia. Este estadounidense de 36 años se llama Timothy Allen Livingston, llegó en un vuelo desde Fort Lauderdale, Estados Unidos, a Medellín la semana pasada y regresa en un vuelo directo al mismo punto el viernes 29 en horas de la tarde. Al comprobarse todo, si es necesario, pediremos la extradición de este ciudadano para que pague cárcel aquí en Colombia”, expresó con indignación el alcalde Gutiérrez.

Por otra parte, comentó que un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual adelanta las averiguaciones necesarias para establecer si Timothy incurrió “en conductas delictivas relacionadas con inducción a prácticas sexuales”. Sobre el caso también habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio y comentó que siente gran indignación con este caso, y más aún cuando se trata de un hecho relacionado con explotación sexual infantil.

“Esto no puede pasar, se realizará una investigación a fondo y esto no más, es la punta del iceberg, es delicado y se debe erradicar la explotación de niños, niñas y adolescentes. Nunca generalizo, aquí hay hoteleros muy serios, pero es hora de apretar y establecimiento comercial, debe aplicarse la extinción de dominio en caso como estos. Vienen medidas más fuertes y duras, no vamos a dejar que pase de agache. Aquí debe haber un turismo con control, este tema se dejó coger ventaja”, afirmó el mandatario.

Noticia en desarrollo...