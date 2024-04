La Justicia Penal Militar es impunidad y no debe llevar caso de Marelbys: Iván Cancino

Iván Cancino, es el abogado de Marelbys Meza, y este lunes solicitará a la Fiscalía que evalúe la posibilidad de imputarle el delito de tortura al coronel Carlos Feria y otros tres policías que participaron en el polémico polígrafo que le practicaron a la entonces empleada doméstica de Laura Sarabia.

“Meter una persona a un sótano, amarrarla al polígrafo y solo cuando está amarrada y asustada hacerle la pregunta que si da el consentimiento, después hacerle seguimientos ilegales, atormentar a su familia pues de pronto has podría configurar una posible tortura, tipificada o imputada la tortura no estaríamos en este debate y es una petición que por supuesto respetuosamente lo haré a la Fiscalía el día lunes para que considere ampliar la imputación a otros delitos “: dijo el abogado Cancino.

Cancico destacó la importancia de distinguir entre lesiones personales, psicológicas y tortura, argumentando que los hechos pueden calificar como tales según el código penal.

“Los hechos podrían calificar como tortura según lo establecido en el código penal. Estamos hablando de la rigurosidad de la ley y de la protección de los derechos humanos de nuestra cliente”, mencionó el abogado Cancino.

Además, destacó que Meza ha sufrido graves consecuencias psicológicas, lo que ha llevado a ser incluida en el programa de protección de testigos debido a las falencias resultantes del incidente.

El abogado también dejó claro que no tolerarán que los comportamientos que violan los derechos humanos queden impunes, y que harán todo lo posible para responsabilizar a los involucrados, sin importar la jurisdicción en la que se encuentran.

En la relación con la explicación proporcionada por Sarabia sobre los documentos reservados encontrados junto a la maleta con la plata, Cancino expresó sus dudas, argumentando que dicha justificación no parece convincente y podría complicar aún más el caso.

“A la que no le favorece esa explicación es a la doctora Laura, fuera de viaje, de no viaje, de trabajo, de gimnasio de donde fuera, uno no mete unos documentos privados en cualquier maleta, los documentos reservados del país no se manejan de esa manera, ella cree que es una excusa inculpadora y no creo, creo que el camino debe ser otro”, añadió Cancino.

Noticia en desarrollo...