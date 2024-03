Solicitan a Supersalud intervenir en muerte de hombre a las afueras de un policlínico

Cúcuta

En Atalaya aún la comunidad no sale del asombro luego registrarse la muerte de un hombre en extrañas circunstancias y quien al parecer tiene indicios de ser un paciente.

Tendido sobre el espacio público sin indicios de una muerte violenta y con aparentes señas de ser una persona que había acabado de recibir asistencia médica fue encontrado un hombre a las afueras del policlínico de Atalaya. Las autoridades realizan el seguimiento de este caso.

Carlos Andrés Muñoz López “los habitantes de calle tienen un problema de adicción en donde hay un montón de comorbilidades, es decir, circunstancias adyacentes al consumo con la cual ellos sufren y necesitan ser atendidos de forma extramural, en este caso, la persona llega pidiendo atención y es dejado, esto preocupa porque el acceso a la salud que es un derecho fundamental debe ser entendido por los operadores de salud de forma distinta”.

Destacó que es necesario que se mejore la prestación de servicios a la población en condición de calle debido a la vulneración que tienen y recalca que es importante que las entidades al servicio de la salud entiendan que este es un principio fundamental para el ser humano que no se puede negar.

Concluyó que “si la institución de salud no cuenta con un sistema que no facilite la atención a un ciudadano es fundamental que la superintendencia haga presencia, que los órganos de control hagan presencia y que la alcaldía tome medidas para que esto no vuelva a suceder, y sí, totalmente esto es una negligencia”.