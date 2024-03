Yuberjen culpó a los jueces por no estar clasificado a Olímpicos: En la final me robaron

Yuberjen Martínez, boxeador colombiano. (Photo by Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Los deportistas colombianos continúan buscando su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. De momento, el país cuenta con 41 cupos asegurados y entre ellos destacan las integrantes de la Selección Colombia femenina, la atleta Lorena Arias y las boxeadoras Jenny Arias e Ingrit Valencia.

Uno de los grandes ausentas de la lista es Yuberjen Martínez, boxeador que ganó la medalla de plata en los juegos de Río 2016. En diálogo con El VBAR Caracol, Yuberjen, de 32 años, habló justamente sobre la última oportunidad que tiene de conseguir un lugar en París 2024 y de paso aprovechó para hacer una dura crítica contra los jueces de los campeonatos mundiales.

Posterior a ello, el deportista antioqueño denunció las irregularidades vividas con el Ministerio del Deporte, a raíz de la suspensión del apoyo económico que sufrió durante ocho meses. Según detalló, no le dieron razón alguna para tomar dicha determinación y ahora está buscando recuperar ese dinero.

Se quedó un paso de la clasificación

El pasado mes de marzo, Yuberjen Martínez disputó el Campeonato Mundial de Italia 2024, el cual era clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Sus muy buenos combates lo llevaron hasta la gran final del certamen, fase en la cual enfrentó al cubano Alejandro Claro.

Tras una intensa pelea, los jueces terminaron otorgándole la victoria, y de paso el cupo olímpico, a Claro con una decisión dividida de 3-1. Los dos primeros rounds fueron para el centroamericano y si bien en el tercero se recumpuso Yuberjen, ya era tarde para lograr la remontada.

“Estuve en el Campeonato Mundial de Italia, en donde peleé la final, el cupo olímpico, contra un cubano. Nunca me sentí perdedor, pero, como siempre, los jueces ven otras cosas. El muchacho me logró ganar y nada, queda seguir buscando ese cupo”, empezó diciendo el colombiano.

Ahora bien, al entrar en detalles, reconoció haberse sentido perjudicado por las malas decisiones de los jueces: “En Italia me sentí robado. El primer asalto no era para un 5-0, sino un 3-2; el segundo lo gané claramente y se lo dieron al cubano; en el tercero, casi lo mato, solo me faltó eso para que me dieran el combate”.

En este orden de ideas reconoció que “no sé qué está pasando con los jueces”, debido a que no es la primera vez que ocurren decisiones polémicas en su contra. Si bien contó que es algo “muy doloroso” debido a que tenía la clasificación a la mano, advirtió que se siente tranquilo porque “no soy el único que dice que gané ese combate”.

Una última oportunidad

Por lo pronto, el nacido en Turbo pasó página y se encuentra enfocado en el Campeonato Mundial de Tailanda, el cual será su última oportunidad de asegurar el cupo olímpico. “Que se haga la voluntad de Dios. Es deporte, es boxeo y por eso no se sabe qué pueda pasar. Hay que prepararnos bien para afrontar lo que se viene. La idea es llegar de la mejor forma para lograr ese cupo”, concluyó.