Giordana, tras el clásico: “Ese es el Millonarios que conocí y salió campeón de Superliga”

Millonarios tomó un nuevo aire en la liga colombiana, luego de conseguir una crucial victoria en el clásico capitalino frente a Independiente Santa Fe. Si bien, el cuadro albiazul comenzó abajo en el marcador, en el cierre de la primera mitad logró remontar y para el complemento selló los tres puntos.

Una de las grandes figuras del partido disputado en El Campín fue Santiago Giordana, quien marcó y puso fin a su sequía en el torneo local (tan solo había anotado en la Superliga). En diálogo con El VBAR Caracol, el delantero argentino se refirió justamente a cómo vivió esas semanas en las que por una u otra razón el balón se negaba a entrar y reconoció que la preocupación bajó cuando el grupo mostraba mejoraría.

“Obviamente venía de hacer muchos goles y me empecé a preocupar. Pocas fechas atrás, cuando no sacábamos resultados, necesitaba hacer el gol, pero a la vez me sentía tranquilo porque ayudaba al equipo. Leo estaba haciendo goles, yo asistía y salía contento por eso. Ya después no veníamos bien, era una mezcla de cosas que sentía, pero siempre tuve la tranquilidad para trabajar y dar el máximo”, sentenció.

En cuanto al clásico, Giordana fue enfático en que Millonarios fue “justo vencedor”, contradiciendo así las declaraciones de Daniel Torres en las que aseguraba que los de Alberto Gamero se habían encontrado con la remontada, y de paso se mostró feliz porque, en su opinión, el rendimiento general fue tan bueno, que le recordó a lo visto en la definición de la Superliga frente al Junior de Barranquilla.

Se vio al Millonarios de antes

“Lo hablaba con los chicos en el banco cuando salí. Decíamos que ese era el Millonarios, en el poco tiempo que llevo, que conocí al llegar, el que fue campeón de la Superliga con Junior. Ese y este partido fueron muy similares por como lo jugamos”.

El grupo lució excelente

“Las 7 fechas en las que no pudimos ganar era algo más colectivo, no nos salían las cosas, los partidos no los podíamos sacar adelante. No nos sentíamos bien, pero en este partido se vio una mejora en casi todos los jugadores. Hasta para elegir a la figura no se sabía a quién. Esperemos seguir con este nivel y más ahora que se viene algo tan importante como la Copa Libertadores”.

Victoria que los pone a soñar con los cuadrangulares

“Este es un campeonato muy competitivo, en el que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Gracias a Dios pudimos meter ese triunfo y nos metimos en la pelea, que era lo que necesitábamos. Esta era nuestra final para tener una esperanza de cara a meternos dentro de los ocho”.

Respuesta a Daniel Torres

“Cada uno tiene su opinión. Creo que fuimos justos vencedores del partido. Para mí fue justo el resultado. Cada uno opina y es respetable”.

Regreso al gol

“Estoy muy contento. Fue un gol que esperaba mucho y qué mejor que se dé en el clásico, el mismo que todos queríamos ganar y jugar. Gracias a Dios pudo salir para el triunfo y ayudó al equipo a salir de esa racha en la que veníamos”.

Golazo en una pelota quieta

“Habíamos practicado mucho porque sabíamos que Santa Fe había marcado mucho en pelota parada, se hacían muy fuertes a favor y en contra. Por eso, necesitábamos buscar y trabajar en eso. Entre semana habíamos hecho jugadas en las que unos iban adelante y otros atrás. En esa jugada, estaban todos adelante y quedamos Macka y yo atrás. Gracia a Dios que él no la pudo tocar por estar luchando con el defensor y me quedó ahí para meterla”.

Sequía goleadora, pero comprometido con el equipo

“Quería, como todo delantero, hacer gol y marcar todos los partidos. No se me venía dando, pero trataba siempre de dar lo mejor de mí. Si no marcaba, por lo menos quería ayudar al equipo, como lo he hecho en otros partidos. El profe me ha retrasado, jugando prácticamente atrás de Leo, y sacamos partidos adelante así. Yo lo asistía y me iba contento por poder ganar y que otro compañero marcara. Siempre estoy predispuesto para lo que necesite el equipo”.

A seguir haciendo goles

“En lo personal, quiero seguir por esa racha, que no se corte como me pasó después de la Superliga. Quiero dar lo máximo para el equipo en lo que necesite. En lo grupal, soñamos mucho con esa Libertadores y queremos meternos dentro de los ocho. Ahora tenemos un partido muy importante (ante Fortaleza en Liga). En lo grupal, iremos en busca de lo que se pueda y más aún en la Libertadores, que es lo que todo el mundo quiere”.