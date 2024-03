¿Aviso para el fin del mundo? Esto dice la Biblia sobre los temblores en la Tierra

La Biblia es un libro compilatorio que contiene las historias, doctrinas, códigos y tradiciones de los creyentes del cristianismo. En total, cuenta con 73 libros, divididos en dos partes. El ‘Antiguo testamento’ se basa en la tradición judía, y el ‘Nuevo testamento’ en el anuncio del Evangelio. Además, estos se organizan por medio de capítulos y versículos.

Se trata del libro más vendido de todos los tiempos, ha sido traducido a más de 2500 idiomas, y se encuentra disponible en diferentes versiones, dependiendo de las tradiciones y las traducciones.

Los creyentes, pueden interpretar las escrituras para aplicarla en su vida diaria,e incluso como profecías; una de ellas fue la llegada de Jesús.

A continuación, le compartimos todos los versículos de la Biblia que hablan sobre los temblores o terremotos.

1 Samuel 14:15 - “Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición; y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló; hubo, pues, gran consternación”.

Zacarías 14:5 - “Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal; huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías rey de Judá; y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos”.

Hechos 16:26 - “Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron”.

Salmos 75:3 - “Se arruinaban la tierra y sus moradores; yo sostengo sus columnas. Selah”.

Salmos 46:2-3 - “Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar; aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah”.

Salmos 77:18 - “La voz de tu trueno estaba en el torbellino; tus relámpagos alumbraron el mundo; se estremeció y tembló la tierra”.

Éxodo 19:18 - “Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego; y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera”.

Números 16:31-32 - “Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes”.

Jueces 5:5 - “Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová Dios de Israel”.

2 Samuel 22:8 - “La tierra fue conmovida, y tembló,y se conmovieron los cimientos de los cielos; se estremecieron, porque se indignó él”.

Salmos 18:7- “La tierra fue conmovida y tembló; se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron, porque se indignó él”.

Isaías 29:6 - “Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor”.

Nahúm 1:5 - “Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten; la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan”.

Apocalipsis 11:19 - “Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo”.

1 Reyes 19:11-12 - “Él le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová; pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto; pero Jehová no estaba en el terremoto. 12 Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado”.

Mateo 28:2 - “Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella”.

Mateo 27:54 - “El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: Verdaderamente este era Hijo de Dios”.

Mateo 24:7- “Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares”.

Marcos 13:8 - “Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos; principios de dolores son estos”.

Lucas 21:11 - “Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias; y habrá terror y grandes señales del cielo”.

Isaías 24:19-20 - “Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza; y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará”.

Ezequiel 38:19-20 - “Porque he hablado en mi celo, y en el fuego de mi ira: Que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel; que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia; y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra”.

Apocalipsis 6:12 - “Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre”.

Apocalipsis 8:5 - “Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto”.

Apocalipsis 11:13 - “En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo”.

Apocalipsis 16:18 - “Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra”.