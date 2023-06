¿Qué cosas están ‘prohibidas’ durante Semana Santa? Estas son las ocho creencias

La Semana Santa es una festividad religiosa que es considerada como una de las más importantes para los colombianos creyentes. El motivo está relacionado con que en esta fecha se celebra la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. La tradición cristiana afirma que Jesús fue crucificado el viernes santo y resucitó tres días después, ese tercer día es conocido como el domingo de Pascua. Además, esta fecha se celebra cada año la pasión de Cristo y comienza con el Domingo de Ramos y termina en el Domingo de Resurrección. En este sentido, lo que se busca con esta semana es que se conmemore la vida de Jesucristo.

Ahora bien, debido a la fuerte creencia sobre esta fecha se ha consolidado que hay una serie de acciones que deben evitarse durante estos días, pues irían en contra de la conmemoración de la vida de Jesucristo. Además, al evitar esas acciones lo que se busca es generar y promover respeto por un hecho histórico importante para los creyentes.

Antiguamente habían muchas acciones que los creyentes católicos evitaban durante estos días, para así no generar un descontento con el Dios católico. Entre esas acciones se encontraba el evitar alimentos por 24 horas, y no bañarse. Pero además también se ha llegado a mencionar que el tener relaciones sexuales con cualquier persona era sinónimo de pecado. De este modo, hace muchos años no se realizaban estas acciones. Sin embargo, en la actualidad hay ciudadanos que continúan evitando esas acciones durante la semana santa.

Por otra parte, entre las acciones que son consideradas como prohibidas en semana santa se encuentra el hecho de no comer carne de res o de cerdo desde el quinto día. Por lo tanto, es usual que las personas consuman pescado o mantengan una dieta vegetariana. De la misma forma, las personas evitan participar en juegos de azar, ya que esto está asociado con acciones inmorales.

Pero, además, los creyentes católicos durante estos días de semana santa asocian las siguientes acciones con pecado como el consumir alcohol o asistir a una fiesta, ya que esto implicaría una falta de respeto. Es decir, no hay motivos de celebración cuando lo que se está honrando es la vida de Jesucristo.

Finalmente, desde la Iglesia se ha mencionado que aunque estas acciones deben ser evitadas para respetar a Dios, lo que es más importante es aprovechar la semana santa para reflexionar sobre las acciones diarias, así como para afianzar los lazos con los familiares y amigos, y evitar al máximo el hacerle daño a alguna persona.