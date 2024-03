23 policías de turismo brindan protección a visitantes en Bolívar durante Semana Santa

Cartagena

Una sólida estrategia de seguridad, diseñada en colaboración entre la Policía Nacional y las autoridades político administrativas, está en marcha para facilitar el desplazamiento de miles de viajeros que se movilizarán por los principales ejes viales del departamento durante la Semana Santa, asegurando así que todos puedan disfrutar de esta festividad en cada rincón del territorio.

Debido a su gran fervor religioso y atractivo turístico, y más en esta temporada, en particular, el Distrito de Mompox recibe a más de 3.500 turistas en la Semana Mayor, pues cuenta con una variada programación de eventos culturales, gastronómicos y de literatura.

La celebración de la Semana Santa en Colombia, entremezcla diferentes manifestaciones religiosas reviviendo las tradiciones y costumbres de las regiones, representadas a través de procesiones, rituales centenarios, arquitectura de iglesias, capillas y templos, entre otros; lo cual convierte a Colombia en un preciado destino turístico para nacionales y extranjeros.

Es así que el Área de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional junto con los Guardianes del Turismo y Patrimonio Nacional sensibilizan a turistas nacionales, extranjeros y comunidad en general, en la protección de la Palma de Cera declarado Árbol Nacional de Colombia, como Patrimonio Natural, mediante actividades lúdicas damos a conocer las tradiciones y costumbres religiosas de la Región. Verificamos en anticuarios y tiendas artesanales, con el fin de prevenir y contrarrestar la comercialización de piezas patrimoniales.

La Policía invita a seguir las siguientes recomendaciones para que vivas esta ‘Semana Santa en Familia’: * Realice la reserva con un prestador Turístico verifique que este tenga toda su documentación y principalmente el RNT(Registro Nacional de Turismo).

*Tenga a mano un mapa de la ciudad e infórmese de las condiciones de seguridad en los distintos sectores.

*No adquiera planes turísticos con empresas no autorizadas que no le garantizan su integridad, ni la calidad del servicio.

*No deje solo a sus hijos cuando estén cerca o dentro de la piscina.

*Mantenga el cuidado permanente de los niños, en especial en sitios de mayor concentración de personas como terminal de transporte, aeropuerto, centros comerciales, balnearios, sitios de peregrinación.

*Adquiera la programación turística y/o religiosa con anterioridad para que evite inconvenientes generados por el desconocimiento del lugar.

*No reciba elementos o alimentos de personas desconocidas, evite transitar por sitios oscuros y desolados, no porte joyas y elementos suntuosos que llamen la atención de los delincuentes.

*Cambie su dinero en bancos o casas de cambio autorizados.

*Procure no caminar por lugares solitarios o poca iluminación, sobre todo en altas horas de la noche.

*Tome nota de la dirección y número de teléfono de su hospedaje.